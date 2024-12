Alberto Amodei è stato il marito di Rosanna Lambertucci. Un amore nato tra i corridoi della Rai quando entrambi sono giovanissimi, ma si rendono immediatamente conto che tra loro è scattato qualcosa di davvero magico. Qualche tempo dopo, per la precisione nel 1965, Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei diventano marito e moglie e dalla loro unione nel 1976 è nata la figlia Angelica. Dopo 23 anni d’amore però il matrimonio naufraga e i due prendono due strada differenti anche se nella vita della signore delle diete arriva un nuovo importante amore. Si tratta di Mario Di Cosmo, imprenditore ed ex assistente parlamentare, con cui la Lambertucci si sposa il 7 luglio del 2023. Nonostante la differenza di età, ben 15 anni, i due si innamorano e vivono la loro relazione superando ogni barriera e giudizio.

Dalla pagine del Corriere della Sera, proprio Rosanna Lambertucci ha parlato dell’ex marito Alberto dicendo. “quando si ammalò era già il mio ex marito e mi legava ancora a lui un grandissimo affetto”. La Lambertucci ha poi ricordato quando ha deciso di andargli a fare visita a casa durante il lungo periodo della malattia.

Alberto Amodei come è morto l’ex marito di Rosanna Lambertucci

Dopo diversi anni di malattia, Alberto Amodei, l’ex marito di Rosanna Lambertucci, è venuto a mancare nel 2014. Un lungo calvario per l’ex marito di Rosanna Lambertucci che dopo essersi sottoposta anche ad un delicato intervento al cervello alcuni anni dopo è morto. “Furono anni dolorosissimi. E, alla fine, avrei avuto bisogno di lavorare. Non solo e non tanto per i soldi: mi avrebbe aiutato psicologicamente” – ha raccontato la conduttrice dalle pagine del Corriere della Sera.

La morte di Alberto Amodei ha sicuramente sconvolto la vita di Rosanna e della figlia Angelica come si evince anche da un lungo post pubblicato dalla signora delle dieta a 10 anni dalla scomparsa dell’ex marito. Un pensiero profondo e di grande affetto dal arte della Lambertucci che ha scritto: “la mia vita è cambiata credo molto grazie a te. Nei momenti più importanti e significativi nel corso di questi 10 anni ho sempre sentito che c’era il tuo occhio e la tua mano dall’alto che mi guidavano. Mi hai protetta sempre quando eri in vita e lo fai ancora”.

