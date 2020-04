Alberto Angela compie 58 anni/ Auguri di buon compleanno “al sommo Vate divulgatore”

Oggi, mercoledì 8 aprile, è il compleanno di Alberto Angela: infatti il celebre divulgatore scientifico e presentatore televisivo della Rai compie 58 anni, essendo nato a Parigi l’8 aprile 1962. Figlio di Piero Angela, del quale ha seguito le orme come divulgatore capace di far appassionare il grande pubblico televisivo ai temi della scienza, dell’arte e della cultura, Alberto Angela si è laureato con 110 e lode in Scienze Naturali all’università La Sapienza di Roma, poi ha seguito diversi corsi di specializzazione presso università americane in paleontologia e paleoantropologia.

A lungo infatti è stato ricercatore sul campo, partecipando a spedizioni di grande importanza, come quella che nel 1986 portò alla scoperta in Tanzania di un ominide, forma molto arcaica del genere Homo.

Ben presto però per Alberto Angela ha preso il sopravvento il ruolo di divulgatore, innanzitutto come autore di una serie di documentari e in seguito anche come presentatore televisivo. Molto nota è la collaborazione con il padre Piero per Superquark, mentre possiamo ricordare Passaggio a Nord Ovest come suo primo significativo programma “in proprio” sulla Rai.

ALBERTO ANGELA COMPIE 58 ANNI E LA RAI…

La sua trasmissione più longeva tuttavia è Ulisse – Il piacere della scoperta, nato nel 2000 su Rai 3 e che nel 2018 è passata su Rai 1 con eccellenti dati di ascolto. Negli ultimi anni ricordiamo anche la serie di documentari di arte Stanotte a…, in onda dal 2015, e il programma Meraviglie, sui luoghi più belli d’Italia, tutti trasmessi su Rai 1.

Alberto Angela dunque ha reso scienza e cultura discipline “per tutti” anche in televisione, impresa certamente non semplice. Anzi, possiamo dire che sia andato anche oltre, entrando nell’immaginario collettivo come una sorta di “super-eroe” del sapere, celebrato dai social in ogni modo – oggi, giorno del suo compleanno, basta fare un “giro” su Twitter per capirlo, con definizioni quali “sommo Vate divulgatore”. La sua attività di divulgatore scientifico si estende anche a libri (speso scritti in coppia con il padre Piero) e articoli per quotidiani e periodici, essendo giornalista pubblicista.

Alberto Angela ha ricevuto ben tre lauree honoris causa in Filosofia, Archeologia e Comunicazione del patrimonio culturale. Sposato con Monica, ha tre figli: Riccardo (nato nel 1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004); parla correntemente quattro lingue, cioè italiano, inglese, francese e swahili. Volete festeggiare il suo compleanno? In prima serata Rai 1 manderà in onda “Stasera a San Pietro“, viaggio tra le meraviglie del Vaticano che in questa data e nel mezzo della Settimana Santa è un appuntamento imperdibile.



