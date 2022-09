Alberto De Pisis attratto da Luca Salatino al GF Vip/ “Si avvicina ai miei gusti”

Alberto De Pisis è interessato a Luca Salatino: la confessione al Grande Fratello Vip 2022

Alberto De Pisis, noto come il fidanzato gay di Taylor Mega, ha confessato di essere molto attratto di Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne. Il Grande Fratello Vip 2022 è iniziato da poche ore e già emergono le prime simpatie tra i vipponi della casa più spiata d’Italia.

Tra chiacchiere insieme a Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso , il gieffino ha ammesso: “La prossima volta che ci fanno scegliere qualcosa metti me con Luca per piacere okay? Sì, è l’unico che si avvicina al mio genere. Lui è molto verace, poi è un bonaccione. Sai che non gli ho ancora parlato perchè mi mette soggezione, io alla fine sono timidino“. Dunque, un primo interesse è sbocciato ma Luca Salatino pensa sempre alla sua Soraia, tanto da avere avuto uno sfogo in giardino perchè sente la mancanza della sua fidanzata.

Alberto De Pisis la storia con Taylor Mega: “E’ stata la prima donna della mia vita”

Alberto De Pisis, ai microfoni di Novella 2000 aveva raccontato la storia con Taylor Mega. La loro relazione ha suscitato curiosità a causa delle preferenze sessuali del gieffino: “Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling, che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. L’intesa tra noi era eccellente. Mi diceva che ero tra i pochi a non sentirsi intimorito da lei a letto”.

E ancora: “La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita. La nostra è una cosa passata”.

