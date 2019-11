Alberto De Pisis, ex fidanzato gay Taylor Mega/ “Oggi tutta la verità a Pomeriggio 5”

Anche a Pomeriggio 5 si parla di Taylor Mega e in particolare dell’ex fidanzato gay. Si tratta di Alberto De Pisis, che a Novella 2000 ha confermato di aver avuto una storia con l’influencer nonostante la sua omosessualità. «Io sento il pubblico quando si parla di Taylor Mega… Un altro settimanale, tra quelli più letti, ha pubblicato un’intervista a questo ragazzo gay che dice di essere stato fidanzato con lei», ha spiegato Barbara D’Urso nelle anticipazioni della puntata di oggi. Poi ha annunciato che Alberto De Pisis sarà suo ospite: «Oggi avremo lui qui che ci racconterà questa storia». Nel corso della sua intervista il giovane aveva fatto sapere di essersi sentito fisicamente attratto da Taylor Mega. «Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling, che poi si è trasformato in passione vera, fisica – ha detto a Novella 2000 -. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. L’intesa tra noi era eccellente. Mi diceva che ero tra i pochi a non sentirsi intimorito da lei a letto».

ALBERTO DE PISIS, EX FIDANZATO GAY TAYLOR MEGA A POMERIGGIO 5

La stessa Taylor Mega aveva dichiarato di essere stata con un ragazzo gay. Recentemente nelle Instagram Stories la bella influencer aveva rivelato ai suoi fan di aver avuto una relazione con un ragazzo omosessuale, incuriosendo molti. Non aveva però fatto il nome del giovane, ma poi Alberto De Pisis è uscito allo scoperto rilasciando l’intervista al settimanale. «Sono stata con un ragazzo gay ed ero un sacco presa. Proprio in questo periodo dello scorso anno… lui è sempre nel mio cuore». Poi in risposta ad una delle domande giunte dai suoi fan, in cui le si chiedeva se fosse stata mai interessata a qualcuno senza doppi fini, Taylor Mega aveva sottolineato: «Non ho mai avuto doppi fini con nessuno o nessuna. Non ho mai finto sentimenti con nessuna e nessun ex». Oggi Alberto De Pisis parlerà proprio della loro relazione a Pomeriggio 5. Quali altri particolari rivelerà? Ma soprattutto come la prenderà l’influencer?

