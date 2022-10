Alberto De Pisis, confessione hot su Edoardo Donnamaria/ “Quando non ci sentivano mi ha chiesto…”

Alberto De Pisis, confessione notturna ad Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria

Alberto De Pisis, dopo aver ammesso durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2022, di avere un forte interesse per Edoardo Donnamaria il quale, a sua volta, ha ribadito di avere occhi solo per Antonella Fiordelisi chiedendo scusa ad Alberto se, con qualche suo atteggiamento, gli ha fatto capire altro, durante la notte, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni su Edoardo nel corso di una lunga chiacchierata con l’amica Antonella che conosceva da prima di incontrarla nella casa di Cinecittà. “Oggi pomeriggio quando non ci sentivano mi ha detto ‘io sessualmente ti piaccio? Vorresti sc***re con me?’. Guarda che è vero me l’ha chiesto è registrato. Io gli ho risposto di no. Ma nel senso che lui non è che mi ispira quello come prima cosa”, le parole di Alberto De Pisis come riporta Biccy.

Edoardo Donnamaria flirt con Antonella Fiordelisi? Sonia Bruganelli lo smonta!/ "A lui non frega nulla"

Alberto, poi, ha aggiunto di essere preso soprattutto mentalmente da Edoardo più che fisicamente. “Io a 32 anni non mi sono mai trovato in una situazione del genere. Sono sempre stato corteggiato e invece adesso si è ribaltato tutto. Il problema è mio e non deve ricadere su di te. Mi manca anche il giorno se non lo vedo”, ha aggiunto De Pisis.

GF Vip, Alberto De Pisis innamorato di Edoardo Donnamaria?/ "Mi ha preso di testa"

Alberto De Pisis rifiuta ad Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi?

Nonostante il forte interesse e trasporto che prova per Edoardo Donnamaria, di fronte ai sentimenti che il volto di Forum comincia a provare per Antonella Fiordelisi con cui, tra alti e bassi, il rapporto continua a crescere, durante la lunga chiacchierata con la Fiordelisi, ha ammesso di essere disposto a farsi da parte consapevole del fatto che Edoardo, in questo momenti, provi un interesse solo per lei come riporta Biccy.

“A me lui piace veramente non sto scherzando. Però non voglio essere un intralcio. Adesso è giusto che faccia tu il percorso con lui. Mi auguro che tu lo faccia qui e fuori“, le parole di Alberto che ha poi rassicurato la Fiordelisi spiegandole che, nonostante l’interesse, riuscirà ad andare avanti.

Edoardo Donnamaria choc: "Piedi Gegia come quelli di un hobbit"/ "Somiglianze…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA