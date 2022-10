Alberto De Pisis, deluso da Edoardo Donnamaria: dal bacio alla crisi/ “Non sapeva come gestire la situazione”

Alberto De Pisis e il bacio con Edoardo Donnamaria

Alberto De Pisis ha preso una cotta al Grande Fratello Vip 2022 per Edoardo Donnamaria. L’influencer ed opinionista televisivo è uscito allo scoperto confessando il suo interesse per il giovane co-conduttore di Forum con cui si è scambiato anche un fugace bacio se non fosse che tra loro “due” c’è anche Antonella Fiordelisi. Edoardo, infatti, in questi ultimi giorni ha baciato anche Antonella dando così vita ad un triangolo amoroso. Proprio Alberto si è voluto chiarire con Antonella: “lui mi ha dato modo per legarmi” – ha precisato De Pisis – “ma non è solo per il bacio, era per come mi guardava e altro. Però non voglio essere un intralcio ed è giusto che faccia tu il tuo percorso con lui”.

Parole molto chiare quelle di Alberto che non ha nascosto la grande delusione per il comportamento di Edoardo con cui non è riuscito ad avere né un confronto né tantomeno un chiarimento. Nella vasca da bagno, Alberto si è sfogato proprio con Antonella raccontandole che da un momento all’altro lui ed Edoardo sono passati da giocare tutto il tempo a non calcolarsi più.

Una grande delusione per Alberto De Pisis nella casa del Grande Fratello Vip 2022. L’opinionista sedotto e abbondato da Edoardo Donnamaria? Sembrerebbe proprio di si stando alle affermazioni di Alberto che, proprio all’amica Antonella, ha confessato il suo malumore e dispiacere per il comportamento del ragazzo. Dal canto suo Antonella, che si è baciata con Edoardo, ha cercato di difenderlo dicendo: “forse non sapeva come gestire la situazione”. Sta di fatto che la delusione di Alberto è legata maggiormente proprio alla mancata volontà di gestire la situazione da parte di Edoardo.

Nonostante tutto però Alberto continua a lanciare frecciatine all’amica Antonella rivelandole: “oggi pomeriggio, quando non ci sentivano, mi ha detto ‘io sessualmente ti piaccio? Vorresti sco*are con me?. È registrato. Io gli ho risposto di no, ma nel senso che di lui non mi ispira quello come prima cosa. Mi ha preso più di testa che di corpo. La cosa per me è sul piano affettivo ed emotivo adesso”. Cosa succederà?











