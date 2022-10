GF Vip, Alberto De Pisis innamorato di Edoardo Donnamaria?/ “Mi ha preso di testa”

Grande Fratello Vip 2022, Alberto De Pisis alla ricerca dell’amore

Il Grande Fratello Vip 2022 in questi giorni è stato segnato soprattutto dal caso Marco Bellavia, sul quale si sono calamitate tutte le principali dinamiche di gioco tra i concorrenti. Poco spazio in queste settimane è stato riservato all’amore: al momento, infatti, sono pochissimi i presunti flirt in atto tra i Vipponi. Se quello fra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si è interrotto sul nascere con la squalifica della ragazza, chi invece nutre ancora speranza di trovare l’amore a Cinecittà è Alberto De Pisis.

Il ragazzo è entrato nel cuore dei telespettatori per la sua simpatia e genuinità, ma anche per le affinità create con alcuni coinquilini. Dopo una prima iniziale infatuazione per Luca Salatino (di lui aveva confessato: “l’unico che si avvicina al mio genere, maschio molto verace“), il concorrente sembra ora aver cambiato direzione ed aver fissato l’obiettivo su un altro Vippone: Edoardo Donnamaria. I due in questi giorni hanno instaurato una profonda amicizia, nella quale però Alberto sembra vedere qualcosa in più…

Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria: l’evoluzione del loro rapporto

Su Twitter numerosi fan hanno visto in Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria un potenziale flirt nascente al Grande Fratello Vip 2022. E anche in questi ultimi giorni Alberto non ha nascosto il suo interesse per lui, confidandosi con alcune coinquiline: “È agli antipodi di quello che io di solito cerco nella vita reale a livello estetico però ha una componente che mi lascia, da parte sua non penso che provi qualcosa“. Tuttavia ad intralciare il suo tentativo di conquista ci sarebbe ora Antonella Fiordelisi, per la quale Edoardo sembra provare un interesse.

L’avvicinamento tra i due coinquilini è anche stato argomento della scorsa puntata del reality, così come il fare “farfallone” del giovane volto di Forum. Alberto De Pisis, confidandosi con alcuni Vipponi, non si è detto geloso di questo loro interesse né vorrebbe intralciarlo. Anche perché è consapevole del rapporto che c’è tra lui e Donnamaria: scherzi, abbracci e divertenti momenti passati insieme. Hanno costruito un legame che si sta rinforzando giorno dopo giorno, e i fan intanto sembrano già sognare. Ci sarà un’evoluzione nel loro rapporto?











