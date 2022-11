Alberto De Pisis, lite con Oriana Marzoli al GF Vip 2022/ “Non fare la matta con me…”

Oriana Marzoli e Alberto De Pisis: lite al Grande Fratello Vip 2022

Dopo aver litigato con Micol Incorvaia e con Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli ha discusso anche con Alberto De Pisis. Tutto è avvenuto nella serata di ieri quando Alberto De Pisis, dopo aver ascoltato lo sfogo di Oriana su Antonino Spinalbese di cui non condivide alcuni atteggiamenti, ha deciso di trascorrere del tempo anche con gli altri concorrenti. Oriana, però, gli ha chiesto di non farlo per non restare da sola e Alberto, per aiutarla, ha chiesto ad Antonino di farle compagnia. Un gesto che, tuttavia, la Aarzoli non ha apprezzato.

Infastidito dalla reazione di Oriana, Alberto ha così raggiunto l’influencer venezuelana in camera da letto dove si trovava proprio con Antonino Spinalbese e si è lasciato andare ad un durissimo sfogo.

Alberto De Pisis sbotta contro Oriana Marzoli

Furioso per l’atteggiamento di Oriana Marzoli, Alberto De Pisis, senza giri di parole, ha fatto capire alla venezuelana di poter fare tutto quello che vuole nella casa del Grande Fratello Vip 2022. “Non fare la matta con me perchè tu sei libera di dire quello che vuoi ed io sono libero di comportarmi come voglio”, esordisce Alberto. “Se tu mi dici non andare via perchè non voglio stare da sola e lui (Antonino Spinalbese ndr) passa e gli dico di farti compagnia, cosa c’è di più semplice?“, chiede De Pisis.

“Se vuoi insegnarmi cosa dire e non dire ti sei sbagliata alla grande. Dire ad Antonino viene a sederti qua altrimenti Oriana resta da sola è una cosa grave? Dì quello che vuoi e io dico quello che voglio. Questo è il gioco del Grande Fratello, anzi della mia vita”, conclude Alberto. Tra i due, poi, è bastato un abbraccio per ritrovare la serenità.

