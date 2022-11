Edoardo Tavassi, lite con Oriana: “Non mi prendi per il cu*o”/ Guendalina sbotta…

Oriana Marzoli contro Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 2022

Lite di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Tutto è cominciato quando Oriana ha spifferato della penitenza che avrebbe dovuto eseguire Antonella Fiordelisi dopo essere stata sconfitta ad una partita di scacchi da Edoardo Donnamaria. Il Tavassi, arbitro della partita, ha così ordinato alla Fiordelisi di avvicinarsi a Micol Incorvaia e trascorrere con lei 24 ore. Una penitenza che Edoardo, come ha svelato lui stesso, avrebbe ideato per permettere alle due ragazze di abbassare l’ascia di guerra convinto che entrambe abbiano voglia di conoscersi. L’intervento di Oriana, tuttavia, ha fatto precipitare le cose. Micol ha pensato che Antonella la stesse prendendo in giro e in casa è accaduto di tutto.

Il Tavassi ha così puntato il dito contro Oriana, convinto che l’influencer venezuelano abbia una cattiva influenza su Antonella e che non voglia che quest’ultima diventi amica di Micol. “Antonella non è cattiva. Lei è buona e ha voglia di fare amicizia con Micol, ma avere una persona che tutto il giorno ti martella la testa la allontana“, ha spiegato Edoardo. Un’insinuazione che non è affatto piaciuta ad Oriana dando il via ad un botta e risposta durissimo.

La reazione di Guendalina Tavassi allo scontro tra il fratello Edoardo e Oriana Marzoli

Edoardo Tavassi ha così provato a far capire ad Antonella Fiordelisi che l’amicizia di Oriana Marzoli, nei suoi confronti, non è sincera. “Si vede lontano un miglio, tesò se c’avevi 3 follower col cazz* che era amica tua (Antonella, ndr), ancora non l’hai capito?”, ha sbottato il Tavassi. Oriana, infastidita, ha prontamente replicato: “Amore, io ho 2 milioni”. I toni tra i due si sono alzati e sono volate parole grosse. “Sì, ma in Italia c’hai tu zio e il portiere del condominio… A me non me prendi per il cul*. Tu avevi quattro uomini e hai scelto facendo la conta, guardi chi ha l’addominale e scegli. Preferisco essere brutto e intelligente che come te. Te non hai capito che per esporti devi fidanzarti con qualcuno, altrimenti chi te se caga? O ti fidanzi o di te non si parla”, ha continuato Edoardo. “Quindi sono una scema? Che figuraccia stai facendo! Io ho dovuto scegliere tra 4 uomini per gli addominali? Te hai cercato e non hai trovato la donna! Io posso e tu non puoi, mi dispiace”, ha replicato la Marzoli.

Dopo aver seguito tutto in tv, Guendalina Tavassi ha commentato la lite su Instagram. Dopo aver attaccato Antonella Fiordelisi, la Tavassi ha fatto lo stesso con Oriana. “No vabbè ragazzi, ma io che devo sentire? Ornana che dice a mio fratello che è brutto e non lo vuole nessuno. Anche meno! Poi dice che è stupido, dai per cortesia, anche meno. Lei è una persona superficiale, che pensa solo all’aspetto fisico e che parla solo con i maschi che hanno il fisico. Quindi se ci vogliamo mettere ai suoi livelli io le vorrei ricordare di quando assomigliava a quella del Mondo di Patty, ma abbiamo un po’ più di intelligenza“. Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, Guendalina tornerà per un confronto con Oriana?













