Alberto De Pisis, poche sorprese al GF Vip/ Lo staff rivela: “La famiglia non vuole…”

I fan di Alberto De Pisis in protesta sui social: “Nessuna sorpresa da novembre!”

Al GF Vip le sorprese sono una costante di ogni diretta, sia in positivo che in negativo. I fan del reality più chiacchierato d’Italia hanno però notato una particolarità che riguarderebbe uno dei protagonisti indiscussi, Alberto De Pisis. Il giovane infatti, esclusa la visita della madre avvenuta lo scorso mese di novembre, non ha praticamente mai ricevuto la visita di qualcuno che allietasse la sua permanenza nella Casa del GF Vip. Il “caso” della mancanza di sorprese per Alberto De Pisis si è acceso proprio nelle ultime ore, con un dibattito chiaramente sfociato in maniera particolare sui social.

Le teorie sulla carenza di sorprese per Alberto De Pisis si sono accavallate con una certa insistenza, senza trovare però conferme attendibili. Nelle ultime ore però, è stato direttamente lo staff del concorrente del GF Vip a chiarire la situazione proprio con un comunicato diramato sui social. “Sentiamo il dovere morale e professionale di dare risposte ai sostenitori di Alberto che da mesi si chiedono perché Alby non riceva sorprese“.

Lo staff di Alberto De Pisis scagiona il GF Vip: “Non è colpa degli autori…”

Lo staff di Alberto De Pisis – in corsa per la finale del GF Vip – parte dunque con una premessa importante prima di spiegare le ragioni alla base della mancanza di visite da parte dei familiari di “Alby”. “La sua famiglia, fatta eccezione per la mamma, fin dall’inizio ha chiesto di non essere coinvolta. A noi le motivazioni non interessano perché le rispettiamo a prescindere. Alberto era consapevole di tale posizione prima di entrare”.

Stando a quanto comunicato sui social dallo staff di Alberto De Pisis, sarebbe una volontà chiara della famiglia quella di non partecipare ed essere coinvolti nell’esperienza al GF Vip. Le motivazioni alla base della decisione non sono state chiarite, alimentando ulteriormente la curiosità dei fan del GF Vip, ma la presa di posizione sembra chiara: “Scriviamo queste parole pubblicamente perchè non è corretto leggere che la colpa di tale mancanza sia degli autori o del Grande Fratello”. Lo staff di Alberto De Pisis è dunque intervenuto non solo in suo favore, ma anche per spezzare una lancia nei confronti del reality e puntando il dito verso la volontà dei familiari del concorrente. Chissà che non arrivino prima della conclusione del GF Vip ulteriori chiarimenti sulla volontà, da parte della famiglia, di prendere le distanze dal programma.

