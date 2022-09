Alberto De Pisis, si inserisce tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino?/ Confessa “un bonaccione!”

Alberto De Pisis interessato a Luca Salatino al Grande Fratello Vip 2022

Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip 2022 è interessato ad uno dei concorrenti vip. Di chi si tratta? L’ex di Taylor Mega da quando ha varcato la soglia della casa di Cinecittà ha iniziato ad interessarsi sempre di più ad un vippone. Il concorrente, che non ha mai nascosto il suo orientamento tendenzialmente omosessuale, ha ammesso a pochi giorni dal suo ingresso al GF VIP di sentire una fortissima curiosità verso uno dei concorrenti di questa edizione. Di chi si tratta? Di Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, che sta letteralmente facendo impazzire sia i coinquilini nella casa che il pubblico fuori.

“Lui l’unico che si avvicina al mio genere, maschio molto verace. Poi è un bonaccione! Non ci ho ancora parlato, mi mette in soggezione, sono timidino” – ha confessato Alberto alle amiche Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso escludendo momentaneamente George per un fattore anagrafico. “George ha solo 20 anni, è troppo giovane. Il più bello è Luca, dopo Amaurys e infine Antonino. Gli altri non so chi siano, ma appunto anche Amaurys ha il suo fascino” – ha detto.

Chi è Alberto De Pisis, ex di Taylor Mega?

Ma chi è Alberto De Pisis, concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Il ragazzo è imprenditore e influencer, ma si è fatto conoscere al popolo dei social e del gossip per essere stato legato sentimentalmente a Taylor Mega. Una storia durata diversi mesi quella tra i due con De Pisis che ha raccontato: “Taylor è stata la prima donna della mia vita e anche l’ultima. La conobbi nel 2018, a giugno. Nacque prima una simpatia e poi una conoscenza; lei sapeva del mio orientamento sessuale. Poi ad agosto lei iniziò ad interessarsi in modo diverso. Nacque una storia dietro sua insistenza. Un rapporto comunque puro e sincero, senza interesse mediatico”.

Oggi i due sono grandi amici, visto che Alberto ha chiaramente dichiarato la sua preferenza verso gli uomini,











