La trasmissione di Mario Giordano ‘Fuori dal coro‘ – in onda ogni mercoledì sera su Rete 4 – ha parlato della misteriosa figura di Alberto Ferrarini che nell’ultimo periodo è stato protagonista di numerose pagine di cronaca per essere diventato una sorta di ‘santone’ dei vip che ha attirato personaggi come Fedez, il calciatore Leonardo Bonucci ed anche l’influencer Beatrice Valli: con un passato da insegnate di scuola guida, oggi Alberto Ferrarini si (auto) proclama esperto della mente e numerologo, con più di 1 milione di follower sulle sue piattaforme social.

Don Michele Barone, processo e condanna per violenze su minore in esorcismi/ "Hanno pagato per accusarmi..."

Bonucci – per prenderne uno – ha raccontato in un video che grazie al supporto di Alberto Ferrarini è riuscito a “svoltare la mia vita in un momento in cui la mia carriera era ad un bivio” grazie a non si sa quali (certamente costosi) consigli: secondo Fuori dal Coro – infatti – il santone/guru avrebbe messo in piedi un vero e proprio impero da oltre 1 milione di euro che dalle consulenze si estende fino agli eventi pubblici, per non dimenticare neppure le sue millantante (ed è inutile sottolinearlo: false) doti da guaritore che gli avrebbero permesso di scoprire come “spegnere l’interruttore del cancro”.

Fabio Fulco in lacrime a La Volta Buona: “Momento difficile per mamma…”/ “Mia figlia Agnes mi completa”

Alberto Ferrarini a Fuori dal Coro: “Non mi sono mai professato medico o psicologo”

Inutile dire che attorno ad Alberto Ferrarini – oltre alle voci di sostegno dal mondo dei vip – si sono raccolte anche numerose testimonianze di familiari di persone che erano in ‘cura’ dal santone e sarebbero (malauguratamente) morte dopo aver abbandonato le cure tradizionali: intercettato dopo un evento – durante il quale peraltro ha messo ben in chiaro di non aver “mai studiato niente” – il santone curatore ha (quasi ovviamente) precisato di “non aver mai dato nessun consiglio” medico, sostenendo di essersi “sbagliato” nel dire di saper curare – o, meglio, “disattivare” – il cancro.

Elisabetta Gregoraci: “Tornata single per Flavio Briatore? Abbiamo trovato equilibrio”/ “Dopo anni…”

“Non sono un medico – spiega all’indomani dell’evento Alberto Ferrarini – perché non ne ho le facoltà, non sono psicologo o psicanalista” ammettendo chiaramente che “ho sbagliato” poco prima allontanare la troupe di Fuori dal Coro senza (però) ammettere nulla di concreto e – tanto meno – promettere che smetterà di dare i suoi dannosi consigli ai tantissimi follower che cercano sostegno nelle sue parole; attirati da questo o da quell’altro vip o influencer.