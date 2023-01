Alberto innamorato di Donnamaria: nuova coppia al GF Vip?/ “Ci sarà una relazione particolare”, lo scoop!

Alberto De Pisis ammette di essere innamorato di Edoardo Donnamaria al GF Vip

Il bacio tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip durante la notte di Capodanno ha sollevato dubbi e ipotesi dentro e fuori dalla Casa. Il fatto che il bacio sia infatti arrivato in un momento di forte crisi tra Edoardo e Antonella Fiordelisi – ormai sempre più lontani – ha portato alcuni a credere che tra lui e Alberto possa effettivamente esistere qualcosa che vada oltre l’amicizia.

D’altronde De Pisis non ha mai fatto mistero della sua attrazione per Edoardo e anzi, proprio durante una delle scorse notti, ha ammesso di esserne innamorato un po’. Stuzzicato da Luca Onestini, che ha assistito a tutta una serie di complimenti fatti da Alberto a Edoardo sui suoi occhi e le sue labbra, Alberto ha infine ammesso di esserne un po’ innamorato.

Questa serie di avvenimenti ha portato alcuni telespettatori a chiedersi se tra Edoardo e Alberto possa esserci una relazione in futuro. A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano che su Instagram ha scritto: “Donnamaria non ha mai negato di essere ‘fluido’ come si definiva. È dal primo giorno del GF Vip che vi ho detto che de Pisis aveva raccontato ad amici fuori che si sarebbe direzionato su di lui. – e infine – Detto ciò Donnamaria quando Antonella doveva uscire non mi sembrava neanche così tanto disperato. Non andrà fino in fondo ma ci sarà una ‘relazione’ molto particolare”. Un punto di vista che sul web ha creato non poco scalpore e curiosità.

