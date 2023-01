GF Vip: Edoardo Donnamaria bacia Alberto De Pisis/ La reazione di Antonella…

Capodanno al Grande Fratello Vip 2022: finisce la storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, lui si consola con Alberto De Pisis…

Una cosa è certa: le vacanze natalizie e i festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno, hanno portato grande scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip 7. Tra urla, lacrime, storie d’amore in frantumi e baci sensazionali, il countdown della casa più spiata di Cinecittà è stato senza dubbio indimenticabile. Il nuovo anno, a soli due giorni dall’inizio, ha portato con sé una scottante novità: la coppia composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, dopo lunghi giorni di discussioni accese, sembra essere ufficialmente scoppiata, proprio al veglione di Capodanno infatti i due si sono detti addio.

Però si sa: per ogni fine c’è un nuovo inizio… La prova? Edoardo Donnamaria sembra aver trovato la serenità e spensieratezza d’inizio percorso e ha riallacciato i rapporti con molti suoi inquilini… Con uno in particolare sembra avere un filing speciale al punto tale che tra i due è anche scattato un bacio. Di chi si tratta? Ovviamente di Alberto De Pisis! I due, nella notte del 31, tra uno scherzo e l’altro si sono scambiati un bacio in bocca davanti a tutti. Ma non finisce qui, chiusi insieme nel van Edoardo ha chiesto l’ennesimo bacio ad Alberto che però ha rifiutato scherzando: “No, sulla bocca me lo dai in privato”. È solo amicizia o tra i due potrebbe esserci qualcosa si più?

Capodanno al Grande Fratello Vip 2022, la reazione di Antonella Fiordelisi al bacio tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis: “Lui ha un debole…”

E se alla vigilia del nuovo anno, e della loro separazione, Edoardo Donnamaria ha ritrovato il sorriso insieme ad Alberto De Pisis, lo stesso non è stato per Antonella Fiordelisi che si aggira, ancora oggi, per la casa del Grande Fratello Vip 7, singhiozzando. L’influencer, appena saputo del bacio tra Edoardo e Alberto, non ha potuto far a meno di esprimere il suo malcontento alla sua compagna di avventura Sarah Altobello: “Ho avuto una sensazione un po’ strana, quando tutti questi giorni che io Edoardo non ci siamo parlati, Alberto, che comunque ha un debole per lui, ma è comunque mio amico, non si è mai avvicinato a me, nemmeno quando mi ha visto stare male”, ha esordito.

Antonella ha continuato poi: “Si è avvicinato solo ora per sapere cosa ci eravamo detti fuori, non la vedo una cosa accettabile a livello umano. Magari però è perché ha un debole. Tipo ieri, che non stava con me, stavano insieme e Alberto era supercontento e si sono baciati…”. Sarah però ha cercato di far ragionare Antonella, specificando come tra i due vi sia solo una simpatica amicizia e che Alberto non faccia nulla con malizia: “Alberto ha Edoardo a ridere, lo adora Edoardo si, non ti fissare, non vedere questo”, le ha detto.

