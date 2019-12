Alberto Matano/ “Adoro il mio lavoro, ma il cantante mascherato…” (Domenica In)

Alberto Matano è uno degli ospiti della nuova puntata di “Domenica In“, il programma di successo condotto da Mara Venier su Rai1. A pochi giorni dall’arrivo del nuovo anno, il mezzobusto della Rai e conduttore de “La vita in diretta” torna nel salotto della Zia Mara per raccontarsi come sempre a cuore aperto. Il 2019 è stato sicuramente l’anno della consacrazione televisiva per il giornalista che, dopo aver ricoperto il ruolo di “giudice speciale” a Ballando con le Stelle, è approdato alla conduzione de “La vita in diretta” con Lorella Cuccarini. Ma non finisce qui, visto che per il 2020 il giornalista potrebbe avere già un impegno; si tratta de “Il cantante mascherato”, il nuovo show condotto da Milly Carlucci dove si vocifera il giornalista possa partecipare come concorrente. “Mi chiedono: è vero che potrai fare The Mask Singer? Chi può dirlo! Io effettivamente so cantare” ha detto Matano lasciando così il pubblico con il fiato sospeso.

Alberto Matano: dalla Sapienza al TG1

Con una laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma, Alberto Matano si è poi affermato come uno dei giornalisti di maggior successo della Rai. In realtà Matano, intervistato da Il Giornale, ha rivelato: “non ho mai sognato di diventare avvocato, ho conseguito la laurea in giurisprudenza per soddisfare le aspettative della mia famiglia ma, appena laureato, ho iniziato a coltivare la mia reale ambizione. Ho mosso i primi passi in una tv privata, dove guadagnavo davvero poco ma il mio sogno iniziava a prendere forma. Subito dopo, ho frequentato la Scuola di Giornalismo a Perugia per poi approdare in Rai”. Considerato il mezzobusto del TG1 più conosciuto, il giornalista non nasconde che non avrebbe mai voluto annunciare notizie come “i femminicidi e le morti sul lavoro, non vorrei mai annunciarle. Poi è sempre dura documentare gli attentati terroristici, tra cui non dimenticherò mai la prima serata che abbiamo dedicato alla strage di Nizza ma anche a quella di Strasburgo, dove ha perso la vita il giovane collega Micalizzi”.

Alberto Matano a La Vita in Diretta: “raccontiamo l’Italia bella”

Non solo giornalista, autore, e scrittore, ma anche conduttore televisivo. Alberto Matano ha fatto della comunicazione il suo successo: “adoro il mio lavoro anche perché mi dà la possibilità di sperimentare varie forme espressive e manifestare le sfaccettature della mia personalità. Informazione, cultura e spettacolo coesistono in perfetta armonia tra loro e mi consentono di comunicare al meglio con i telespettatori”. Sicuramente l’esperienza televisiva de La Vita in Diretta gli sta regalando grandi soddisfazioni ed è arrivata dopo la conduzione di due programmi come “Sono innocente” e “Photoshow”. Grazie ad una “conduzione non istituzionale”, la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis ha pensato di puntare proprio sul famoso mezzobusto di Rai1 per la conduzione de La Vita in Diretta: “con la mia compagna di avventura (Lorella Cuccarini ndr), alterniamo notizie divertenti a casi di cronaca ma anche storie positive. La nostra mission è illuminare le periferie, raccontare l’Italia bella che non ha cittadinanza e trova casa da noi”.



