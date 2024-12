Guillermo Mariotto, l’addio a Ballando con le stelle è sempre più vicino: “Riunione della Rai”

Guillermo Mariotto è sempre più vicino al suo addio a Ballando con le stelle. Dopo quanto accaduto sabato 30 novembre in diretta su Rai 1, la posizione del giurato è sempre più in bilico e, stando alle ultime indiscrezioni, Mariotto sarebbe ormai quasi definitivamente fuori dal programma. Le ultime indiscrezioni arrivano da TvBlog, secondo cui in queste ore la Rai avrebbe tenuto una riunione per decidere le sorti di Mariotto.

“In queste ore, come detto, ci sarebbe comunque la volontà della Rai di espellere Mariotto per tutta una serie di motivi… – fa sapere la fonte – Una serie di gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso, dovute al comportamento del celebre stilista, su cui Milly chiuderebbe volentieri un occhio, ma la Rai evidentemente no.”

Mariotto sostituito a Ballando con le stelle da Alberto Matano?

Queste serie di motivazioni, unite all’improvviso addio alla diretta di sabato scorso e a quanto successo dietro le quinte con i ballerini di Amanda Lear, avrebbero portato la Rai a decidere per la sostituzione di Guillermo Mariotto nelle ultime puntate di Ballando con le stelle 2024 e, dal 2025, al suo addio definitivo al programma. “Cosa accadrebbe dunque sabato prossimo? Una giuria a quattro per le ultime 2 puntate, con l’eventuale inserimento di Alberto Matano e a seguire undici mesi di voci ed indiscrezioni su chi prenderà il posto di Mariotto nell’edizione autunno 2025 di Ballando con le stelle”, annuncia infatti la fonte. Ciò sancirebbe la fine dell’era di Mariotto a Ballando, che negli anni è diventato uno dei simboli del programma condotto da Milly Carlucci. Si attende ora soltanto il comunicato ufficiale.