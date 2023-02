Alberto Matano: “Io a Sanremo? Impensabile”/ “La vita in diretta? Non volevo farla”

Matano: “Pronto ad una prima serata”

Alberto Matano è già in clima Sanremo. Sulle pagine de Il Messaggero, il giornalista rivela: “Saprei fischiettare i brani dei cantanti più noti, e anche di Lazza e Mara Sattei. Io amo il pop britannico: David Bowie, Elton John, i Depeche Mode, che vedremo sabato a Sanremo“. Eppure, i cantautori italiani, non sono nel suo repertorio: “Non è roba per me, i miei mi fecero studiare anche la chitarra ma non la so suonare”. Ogni tanto, però, il conduttore canta, come fece nel 2018 con Mara Venier: “Quella fu un’intuizione di Mara e per me fu una svolta: avevo ancora l’impostazione ingessata del cronista parlamentare del Tg1, non avevo mai fatto una cosa del genere. Ricordo che mentre stavo andando alla Dear in taxi mi chiamò un’autrice per dirmi che Mara aveva cambiato idea: voleva farmi cantare tutta la canzone, non solo la parte del dottore. Mi misi a provare in auto”

Alla guida de La Vita in Diretta ormai da qualche anno, Matano si sente pronto ad una prima serata: “Non ho il tempo di pensare a un formato, ma sono prontissimo. Me lo immagino sicuramente all’insegna dell’intrattenimento e dell’evasione, ma anche con un po’ di sostanza. Diciamo che penso a qualcosa che in Italia ancora non c’è. Mi piacciono Jimmy Fallon e Anderson Cooper, ma non ho mai avuto modelli. E il fatto che adesso ci sia qualcuno che “Wanna Be Matano” lo trovo molto divertente”. Con Stefano Coletta, direttore della fascia prime time di Rai 1, non c’è stato ancora nessun discorso, tanto che Alberto scherza: “Direttore, se legge questa intervista sappia che ci sono”.

Matano: “Lite con Lorella Cuccarini? Non so cosa sia successo”

Dopo anni ed anni passati alla conduzione del telegiornale, Alberto Matano ha avuto l’occasione di passare a La Vita in Diretta. E all’inizio non voleva neppure farlo: “Lo guardavo nei monitor al Tg1 e pensavo: “Mah…”. E quando me l’hanno offerto non volevo neanche farlo. Ho impiegato un paio di settimane ad accettare. Devo ringraziare alcuni amici veri che mi hanno fatto capire quanto fosse importante”. Eppure un futuro alla conduzione di Sanremo, per Matano è “Impensabile. A me basterebbe avere una prima serata”.

Nella sua intervista a Il Messaggero, Matano parla anche di Lorella Cuccarini, con la quale ha avuto una querelle che ha portato all’allontanamento della conduttrice da La Vita in Diretta. Ormai i due non si parlano più e hanno intrapreso percorsi diversi: la Cuccarini è in Mediaset, dove è professoressa di Amici. “Cos’è successo tra di noi? Non l’ho ancora capito. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare la sua La notte vola”.











