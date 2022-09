Alberto Matano/ “Ho fatto io il primo passo con mio marito Riccardo Mannino”

Alberto Matano e il matrimonio con Riccardo Mannino

Alberto Matano è tra gli ospiti della prima puntata di Domenica In. Un rapporto davvero magico quello tra il giornalista e Mara Venier che la scorsa estate ha celebrato il matrimonio del conduttore de La vita in diretta co il compagno storico Riccardo Mannino. Il giornalista, intervistato da R101, ha raccontato: “ho fatto io il primo passo con Riccardo”. A farli incontrare il destino: i due si sono conosciuti la prima volta in un ristorante, ma erano entrambi impegnati. Qualche mese dopo, per uno strano scherzo del destino, si sono rincontrati con Matano che ha fatto il primo passo: “a un certo punto ci siamo rivisti per la terza volta e mi sono detto: adesso gli parlo”.

Un grande amore fino alla decisione di sposarsi. Un matrimonio celebrato con gli amici e i famigliari all’insegna dell’amore. “È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo le nozze. Devo davvero ringraziare il mio pubblico e tutte le persone che ci fermano per strada per farci gli auguri. È un’onda inaspettata d’amore. Sono rimasto molto colpito” – ha detto il conduttore ringraziando il pubblico e precisando – “la società è molto più avanti di quello che potrebbero pensare alcuni politici”.

Alberto Matano vittima di bullismo

Una carriera in ascesa quella di Alberto Matano che è passato da mezzo busto del Tg1 alla conduzione del programma campione d’ascolti “La vita in diretta”. Eppure anche lui in passato è stato vittima di bullismo come ha rivelato in una intervista concessa a Vanity Fair: “attorno ai 14 anni mi sono accorto con dolore che non crescevo. I miei amici erano almeno venti centimetri più di me. E allora la mia stanza si chiuse a chiave, come un riparo dal mondo”.

A salvarlo la lettura e la musica, anche se ammette: “ho combattuto, non mi sono piegato. Mi sono detto che ce la dovevo fare. Ho trovato la forza e tutto quello che di buono mi sta accadendo è figlio di quella volontà di non subire. In terza liceo, dopo un’estate, sono cresciuto e sono diventato come sono ora”. Oggi, da uomo realizzato e sposato, guardandosi indietro direbbe a quel ragazzino impaurito: “lo abbraccerei e lo ringrazierei. La sua sofferenza e la sua forza sono state la condizione essenziale della mia gioia di oggi”.

