Alberto Matano: “Più giornalismo a Pomeriggio 5 senza Barbara D’Urso”/ “Con Myrta Merlino…”

Alberto Matano e il “confronto” con Barbara D’Urso: “C’è sempre stato rispetto, ora…”

Con la recente presentazione dei nuovi palinsesti televisivi, in particolare quello Mediaset, è indubbio che tra le novità più chiacchierate occupi un posto di rilievo l’assenza di Barbara D’Urso. La conduttrice si è ritrovata senza il suo storico format “Pomeriggio 5” e, stando alle sue dichiarazioni successive, non era tra le possibilità che si aspettava per il prossimo futuro. Era sì consapevole della scadenza contrattuale a dicembre, ma pare fosse altrettanto sicura di guidare il programma fino alla pausa invernale.

Barbara D'Urso, ira per foto "meme" funerale Berlusconi/ "Via da Mediaset per questo? Querelo!"

Barbara D’Urso sarà dunque sostituita a Pomeriggio 5 dalla “new entry” di Mediaset: Myrta Merlino. Sulla questione sono stati in molti negli ultimi giorni ad offrire il proprio pensiero, tra questi, anche il conduttore Rai Alberto Matano. Come riporta il sito Gossip e Tv, il presentatore de La Vita in Diretta – avversario nel pomeriggio televisivo proprio di Barbara D’Urso – ha detto la sua in un’intervista rilasciata per Super Guida Tv. “Siamo stati sempre competitor, con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama di più a quello che facciamo noi e cioè un racconto giornalistico“. Per Alberto Matano dunque, la scelta di Mediaset di andare “oltre” Barbara D’Urso rispecchierebbe l’esigenza dell’azienda di dare un tono più giornalistico a Pomeriggio 5.

Barbara D'Urso, futuro in tv su La7?/ Spunta l'indiscrezione bomba: contatti con l’entourage di lei

Alberto Matano “accoglie” Myrta Merlino e rivela: “Con La Vita in Direta…”

In ogni caso, al di là dell’assenza di Barbara D’urso alla conduzione di Pomeriggio 5, Alberto Matano avrà comunque ancora il format come avversario televisivo. Al timone però ci sarà Myrta Merlino; anche per lei – come riporta Gossip e Tv – il volto de La Vita in Diretta ha avuto modo di spendere qualche parola: “Lei è una collega e un’amica, nei cui confronti nutro profonda stima. Sono sicuro che sarà una bella sfida all’insegna del rispetto reciproco, anche al di fuori della televisione”.

Barbara D'Urso: "Non vi ho potuto salutare come avrei voluto.."/ Il dolce addio ai telespettatori

Sempre nell’intervista rilasciata per Super Guida Tv – come riporta il portale Gossip e Tv – Alberto Matano è tornato su alcune sue dichiarazioni riferite al suo futuro al timone del programma La Vita in diretta. Già il saluto in chiusura di stagione sembrava aver aperto a scenari di addio; il conduttore aveva infatti spiegato come sicuramente sarebbe stato ancora lui a presentare il programma per la nuova stagione ma con le dovute riserve per l’anno a seguire. “… La prospettiva di adesso è di rifare La Vita in diretta. Quello che succederà dopo non lo so ma l’auspicio per il futuro è di trovare una squadra di lavoro come quella che ho“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA