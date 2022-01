Alberto Matano smentisce il chiarimento/ Simona Branchetti:”Sono rimasta amareggiata”

Ancora non si placano gli animi tra Simona Branchetti e Alberto Matano. Dopo il caso “dell’ospite scippato”, nello specifico Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che ha scatenato la guerra tra i due conduttori giornalisti, adesso si parla di un chiarimento non dichiarato pubblicamente. Ma cosa è successo? Per capirlo bisogna partire dall’inizio, da quando nello stesso pomeriggio e alla stessa ora, i conduttori dei rispettivi programmi, Matano da La Vita in diretta e Simona Branchetti da Pomeriggio 5, si sono messi in collegamento con Visintin, il quale mentre era in collegamento con la rete nazionale pubblica, sarebbe stato intervistato dall’ inviata di Mediset.

Alberto Matano non ha per niente gradito, lasciandosi andare a commenti non proprio leggeri, puntando il dito contro la concorrenza e accusandola di usare “mezzi” scorretti. A fine puntata la Branchetti non ha di certo lasciato andare la cosa, rispondendo a tono a sua volta, giudicando “incomprensibile” la reazione dell’ex mezzobusto della Rai e difendendo l’operato della sua inviata, Ilaria Dalle Palle.

Alberto Matano smentisce Simona Branchetti: “Nessun chiarimento”

Ad inasprire la situazione è stato il mancato chiarimento da parte di Alberto Matano. Almeno, secondo quanto riferito dalla Branchetti in un’intervista rilasciata a Fan Page. I due infatti dopo si sarebbero sentiti telefonicamente e avrebbero chiarito la situazione, seppellendo l’ascia di guerra. Almeno così sembrava. “Ho aspettato fino all’ultimo, pensando che carinamente Matano avrebbe detto in diretta che ci siamo sentiti e che l’incidente era chiarito. Non l’ha fatto e allora l’ho detto io, perché mi sembrava giusto far sapere che c’è un rapporto di reciproco rispetto.” Ha fatto sapere la giornalista di Canale 5.

Peccato che Matano, l’8 gennaio nel programma Tv Talk di Bernardini, abbia smentito, dichiarando che in realtà non c’è stato nessun chiarimento. A questo punto possono sorgere i dubbi sull’ esistenza di questa telefonata. “Sono rimasta ancora più colpita e amareggiata. Certo che la telefonata c’è stata.” Fa sapere Simona Branchetti a Fan page “Mi ha chiamato la mattina della Befana, dicendo: “Simona, guarda, io non mi sono mai permesso di chiamare alcun collega, lo faccio con te perché di te ho grande stima professionale, abbiamo lo stesso percorso, facciamo lo stesso mestiere. Volevo dirti che il mio sfogo non era diretto a te, ma alla tua inviata che è entrata nell’audio della mia. Potevano gestire la cosa diversamente”. Insomma, la cosa non sembra finire qui. La Branchetti è rimasta sconcertata dal comportamento di Matano , come ha fatto sapere attraverso i social.



