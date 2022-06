Matrimonio Alberto Matano e Riccardo Mannino/ Nozze in resort lusso: celebra Mara Venier e..

MATRIMONIO ALBERTO MATANO E RICCARDO MANNINO: INIZIA LA FAVOLA

Fiori d’arancio in arrivo per Alberto Matano, 49enne ex mezzobusto del Tg1 e oggi conduttore de “La Vita in Diretta”: dopo il coming out fatto tempo e la conferma di avere un compagno con cui desiderava unirsi civilmente, qualche giorno fa ecco l’annuncio del giornalista calabrese a FQ Magazine, confermando di fatto l’indiscrezione data qualche tempo prima dal settimanale “Chi”: “Sì, è vero: dopo tanti anni lo sposo”. Lui è Riccardo Mannino, l’uomo assieme a cui Matano sta oramai da tanti anni e di cui pochi erano a conoscenza prima del suo coming out. Ma cosa sappiamo delle nozze che si tengono quest’oggi e alla presenza della ‘madrina’ Mara Venier?

Tra la conduttrice di “Domenica In” e Matano c’è da tempo un legame speciale tanto che, in occasione dell’ultima puntata stagionale de “La Vita in Diretta”, zia Mara si è palesata in studio a sorpresa con un mazzo di fiori facendo commuovere Alberto. “Se cominciamo così, non so come faremo” aveva scherzato il giornalista riferendosi proprio alle nozze che, come è noto, verranno officiate proprio dal volto storico Rai. La location è un resort da sogno in quel di Labico, comune facente parte della Città Metropolitana di Roma, proprio alle porte della Capitale: qualcuno suggerisce che la data scelta dalla coppia coincidere proprio con quella del Roma Pride anche se altri invece segnalano si tratti di una mera casualità.

LE NOZZE DI ALBERTO MATANO: IL ‘SÌ’ IN UN RESORT E MARA VENIER OFFICIA LA CERIMONIA

Il resort scelto per il lieto evento è quello dello chef Antonello Colonna (meglio conosciuto con l’ingombrante e prestigioso appellativo di “ottavo re di Roma”) e pare che tra gli ospiti VIP ci saranno tra gli altri anche Claudio Santamaria assieme alla sua Francesca Barra ma pure Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro. Ad ogni modo tutti i riflettori saranno puntati sulla Venier che nei giorni scorsi si era detta non solo molto felice ma addirittura pure “emozionata per essere stata scelta per celebrare quella che gli amici e i parenti sanno essere una grandissima e forte storia d’amore”.

Zia Mara infatti aveva confermato di essere lei l’officiante delle nozze tra Matano e Riccardo Mannino, avvocato cassazionista su cui negli ultimi giorni si sono accesi tutti i riflettori. “Però dettagli e particolari in cronaca non sarò io a fornirli” aveva tagliato corto la Venier, spiegando di non volersi dilungare in dettagli per rispetto della copia. “Abbiamo iniziato a fare le prove generali del giorno più bello in provincia di Roma”, senza svelare la location di Labico come poi è emerso successivamente e il menù che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere ‘al buio’. Un resort, si è detto, immerso in una cornice molto suggestiva: creato nel 2012, oltre alle camere, al ristorante e all’immancabile centro benessere, è dotato anche di piscina termale e ortogiardino, rappresentando uno dei fiori all’occhiello di Colonna che non è solo uno chef stellato ma oramai anche attivo nel campo dell’imprenditoria.











