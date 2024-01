Alberto Palumbo e Giorgio Giammario, fiume di gaffe a Ciao Darwin 9/ Video: Pavarotti diventa Banfi, Verdi…

Alberto Palumbo e Giorgio Giammario sono i protagonisti della Macchina del tempo di Ciao Darwin 9 per Trattoria e Stellati

La settima puntata di Ciao Darwin 2023 regala al pubblico una Macchina del tempo memorabile. Madre Natura, attraverso il suo mappamondo, sorteggia i due concorrenti protagonisti: Alberto Palumbo per la squadra degli stellati, e Giorgio Giammario per quella delle trattorie. Il primo è un bartender che ama farsi chiamare con il nome d’arte Palu, il secondo un cuoco.

La Macchina del tempo li trasporta nel mondo del teatro e della lirica e sin dai primi minuti piovono gaffe per i due concorrenti. A Palumbo viene chiesto di riconoscere i tre tenori, ma per lui Pavarotti è Lino Banfi, Carreras assomiglia a Gabriel Garko “prima che si rifaceva”, Placido Domingo è Michele Placido.

Gaffe senza sosta per Alberto Palumbo e Giorgio Giammario a Ciao Darwin 2023

“Fate un’aria a piacere”, chiede poi Bonolis, ma Giammauro simula un’aria ‘da bagno’ con le mani, Palumbo invece si dà delle arie. Il concetto, insomma, non arriva. Bonolis però non demorde: chiede di riconoscere e continuare a cantare il ‘Va pensiero’ del Nabucco di Verdi, senza successo; poi la celebre Madama Butterfly, che per il concorrente della trattoria è “Butterli”. Si susseguono poi una serie di giochini ma anche lì nascono problemi di comprensione per i concorrenti, al punto che il conduttore è costretto a recarsi nella zona della macchina del tempo per far capire a Giammauro che “succhiare l’aria dal palloncino non significa gonfiarlo”. (Qui il video dell’intera prova)











