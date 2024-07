Le Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbero regalare una gioia importante ad Alberto Razzetti, giunto in finale di nuovo ai 400 misti. Il nuotatore può giovare del tifo italiano ma soprattutto del supporto speciale della sua fidanzata, Tessa Cieplucha. Sarebbe proprio lei la dolce metà del nuotatore stando ad un articolo del Corriere della Sera realizzato in occasione dell’ultimo oro agli Europei 2022 di Alberto Razzetti.

Ma da quanto dura l’amore tra Alberto Razzetti e la fidanzata Tessa Cieplucha? I dettagli sulla liaison risultano praticamente irreperibili; anche scavando tra i vari post social pubblicati da entrambi troviamo unicamente scatti che raccontano la carriera professionale di entrambi. Infatti, sappiamo che la fidanzata di Alberto Razzetti è anche lei una nuotatrice ma di origini canadesi.

Alberto Razzetti e la fidanzata Tessa Cieplucha: un amore ‘doppio’ grazie al nuoto

Stando a quanto riporta Wikipedia, Tessa Cieplucha – fidanzata di Alberto Razzetti – non è per nulla inferiore ai meriti sportivi del nuotatore italiano. Il successo più recente è l’oro conquistato ai Mondiali del 2021 ma nel palmarès può vantare anche altri due ori: uno nella medesima competizione e un altro ai Giochi Panamericani. Dunque, è lecito credere che il rapporto tra Alberto Razzetti e la fidanzata Tessa Cieplucha sia stato propiziato anche dalla passione in comune per lo sport.