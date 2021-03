Alberto Salerno, Giulia e Camilla/ Marito e figlie Mara Maionchi: “Io, nonna modesta”

Con Mara Maionchi ospite di Mara Venier a Domenica In per un’intervista che toccherà anche argomenti della sua vita privata è pressoché scontato che si parli del marito della produttrice discografica, il paroliere Alberto Salerno, e le figlie Giulia e Camilla, nate rispettivamente nel 1977 e nel 1981. Per chi non lo sapesse, Alberto Salerno ha scritto una delle canzoni più cantante degli ultimi decenni nel nostro Paese: “Io vagabondo” de I Nomadi. Per quanto riguarda le figlie di Mara Maionchi, entrambe si può dire abbiano fatto un grande regalo alla loro mamma: anzi tre, come i tre nipotini che hanno fatto della Maionchi una delle nonne più sprint d’Italia. Il primo nipotino della Maionchi è Nicolò, nato da Giulia nel 2011, che si è ripetuta nel 2018 dando alla luce Margherita. Camilla è invece diventata mamma nel 2015 con Mirtilla.

Mara Maionchi: “Da nonna a me spetta la parte ludica”

Al suo modo di essere mamma Mara Maionchi ha dedicato alcuni passaggi dell’intervista concessa lo scorso 26 gennaio a a “La Repubblica”: “Ho letto più diari di nascosto io…Frugavo nelle cartelle, nei cassetti; mia figlia diceva che non fumava, controllavo dovunque. Non è bello? Lo so ma chissenefrega, sono anche un po’ pentita. Ma era l’unico modo“. Molto autocritica anche per quanto riguarda il suo essere nonna: “Che nonna sono? Modesta. Le miei figlie mi lasciano poco i nipoti, ma gli voglio molto bene. Faccio regali, se bisogna andare a prenderli vado. Li tratto come se fossero miei coetanei. A me spetta la parte ludica, alle madri l’educazione”. Al rapporto col marito, Alberto Salerno, la Maionchi ha riservato invece una frase “alla Maionchi”: “Passare dalle luci psichedeliche all’abat-jour è un attimo, ho 43 anni di matrimonio alle spalle e si diventa migliori amici. Mi creda, meglio che amanti sfegatati“.

