Alberto Salerno, marito Mara Maionchi/ “I nostri anni insieme sono stati formidabili”

Alberto Salerno è il marito di Mara Maionchi. La coppia, felicemente sposata da tantissimi anni, condivide la grandissima passione per il mondo della musica. Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico parlando della conserte ha detto: “Mara ha un talento speciale per la dialettica e la continuità, non abbandona mai nessuno, alimenta i rapporti, si ricorda dei compleanni, delle gioie di tutti e dei problemi di chiunque”. Lei c’è sempre stata per lui, anche quando ha vissuto un momento di crisi personale. “A noi, ora, penso io” – le disse la sua amata Mara. Un momento difficile che il paroliere ha raccontato così: “mi sentivo incapace, come autore, marito e padre. Un giorno ci hanno chiamato dalla scuola per dirci che Giulia inventava storie strane, diceva che la mamma lavorava dalla mattina alla sera e il papà stava a casa a non far niente”.

Intanto Mara Maionchi diventava un personaggio televisivo amatissimo e richiestissimo. “Alberto mi ha sempre spronato e sostenuto, Giulia è diventata la mia manager ed è bravissima, Camilla è la mia prima fan” ha detto proprio la Maionchi.

Alberto Salerno e Mara Maionchi: un tradimento non li ha divisi

Nella storia d’amore tra Alberto Salerno e Mara Maionchi ci sono stati anche degli alti e bassi. Tra questi anche un tradimento che non ha però intaccato il loro amore. “Se un uomo ti tradisce, può farlo per molti motivi spesso futili, bassissimi, ed è un errore pensare che lo faccia contro di te. Il fulcro è lui, è lui che vaga, lui che si è acceso per un cortocircuito, per un piccolo miraggio che lo ha fatto sentire un cowboy” ha detto Mara che però l’ha fatto penare davvero tanto per un perdono.

Proprio Alberto Salerno in merito al tradimento ha raccontato: “ho trascorso un’estate in ginocchio, sulla sabbia bollente. Mi guardava come si guarda un oggettino rotto che non butti solo perché ci sei affezionato”. Oggi la coppia è più unita che mai con il produttore che recentemente ha fatto una bellissima dedica d’amore alla moglie: “ciao amore, noi siamo la coppia più bella del mondo, i nostri anni insieme sono stati formidabili. Sei una donna speciale, meravigliosa. Mi piace cucinare per te, prendermi cura di te, vivere con te”.

