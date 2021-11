Alberto Sordi, fidanzato in comune per Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi/ Dal passato i retroscena…

Chi è il fidanzato in comune per Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi? Alberto Sordi!

Iva Zanicchi fa la sua prima incursione nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della 15esima diretta per incontrare Giucas Casella, ma si prepara a tornare in Casa una seconda volta per un confronto. Alfonso Signorini lancia la bomba: Iva torna in Casa per fare due chiacchiere con Katia Ricciarelli. Il motivo? Un fidanzato in comune. Pare infatti che le due donne abbiano avuto entrambe lo stesso uomo in un periodo della loro vita. Chi sia questo, al momento, non è dato saperlo. Signorini infatti mantiene il segreto fino al ritorno nella Casa della Zanicchi. Possiamo comunque ricordare brevemente quelli che sono stati i grandi amori delle due cantanti.

I grandi amori di Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli

Iva Zanicchi ha sposato Tonino Ansoldi da cui ha avuto uan figlia. Nel 1976 i due hanno però divorziato. La cantante, qualche anno dopo, ha incontrato il produttore Fausto Pinna ed è stato amore. I due sono ancora oggi una coppia innamoratissima ma non si sono mai sposati. Nella vita di Katia Ricciarelli c’è invece stato un grande amore, Pippo Baudo, suo marito per molti anni. Poi c’è stato un importante flirt con Jose Carreras in gioventù, anche questo conclusosi dopo qualche tempo. Di recente ha inoltre svelato un flirt con Alberto Sordi, risalente a quando aveva 23 anni. Sarà proprio di Alberto nazionale che si parlerà questa sera al Grande Fratello Vip

