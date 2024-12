Antonella e Sandro sono i genitori di Alberto Urso, l’ex cantante vincitore dell’edizione 2018-2019 di Amici di Maria De Filippi. Una partecipazione che ha cambiato la vita del giovane cantante che durante il suo percorso all’interno della scuola più seguita del piccolo schermo ha parlato dei suoi genitori sempre con parole di grade amore ed ammirazione. “Mia mamma, mio papà, mia sorella, la famiglia prima di tutto. Grazie per avermi sostenuto da sempre credendo nel mio Sogno” – ha detto il cantante con tanto di dedica pubblicata sui social a distanza di poche ore dalla sua vittoria ad Amici.

Alberto Urso, chi è?/ Dal dopo Amici al periodo più buio: "Bisogna continuare a lottare..."

I genitori sono da sempre i suoi primi fan con la sorella Ramona che ha sempre incoraggiato e supportato il fratello a credere nel sogno di fare musica. “Sono molto felice di vederlo così carico ma anche sereno” – ha raccontato la sorella che parlando del fratello ha precisato – “è una persona meravigliosa, umile, altruista”.

Alberto Urso è fidanzato?/ Non si placano le voci e i rumor su Benedetta Caretta: cosa c'è dietro...

Antonella e Sandro, genitori Alberto Urso: “andiamo in estasi quando lo vediamo cantare”

La vittoria di Alberto Urso ad Amici di Maria De Filippi è stata una gioia immensa per i genitori Antonella e Sandro che hanno sempre sostenuto il figlio sin dai primi passi nel districato e complicato mondo della musica. Proprio i genitori, intervistati dalla La Gazzetta Del Sud, hanno parlato del momento magico vissuto dal figlio nella scuola di Amici di Maria De Filippi. In particolare mamma e papà hanno confessato che erano sempre emozionati nel vedere il figlio esibirsi sul palco. Nonostante la fama e la popolarità, i genitori di Alberto Urso sono rimasti sempre tranquilli e con i piedi per terra consapevoli delle difficoltà di un mestiere come quello del cantante.

Alberto Urso è fidanzato?/ Single dopo Valentina Vernia: "Non cerco nulla, ora è tempo di.."

Proprio i genitori parlando del percorso di Alberto nella scuola di Amici precisarono : “non ha la presunzione di vincere, anzi a furia di sentire dire che vince ha fatto anche un gesto scaramantico… A parte tutto lui è già felice così”.