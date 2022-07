Alberto Urso, “Da oggi faccio parte dei The Tenors”/ Fan entusiasti per l’annuncio…

Alberto Urso e l’annuncio a sorpresa: “Farò parte del gruppo dei The Tenors”

Alberto Urso ha fatto un annuncio importante. L’ex vincitore di Amici è entrato a far parte del gruppo internazionale The Tenors. Alberto Urso ha condiviso con i suoi fan questa notizia postando uno scatto del gruppo al completo con la seguente didascalia: “Finalmente posso annunciarvi questa splendida notizia! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, The Tenors”. Poi ha rivolto un pensiero ai suoi fan che lo seguono da anni: “Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo calcando i più grandi palchi insieme a voi!! Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!”, ha detto.

Alberto Urso 'copia' Il Volo/ L'ex Amici lascia l'Italia, va in America a cercare fortuna...

The Tenors è un gruppo vocale di origine canadese composto da Victor Micallef, Clifton Murray, Mark Masri e adesso anche il nostro Alberto. Il loro repertorio è composto da un mix di classica e pop, con canzoni come The Prayer, Panis angelicus, ma anche Hallelujah di Leonard Cohen. Un importante traguardo per Alberto Urso che qualche giorno fa aveva fatto intuire la bella novità. Infatti in occasione del suo compleanno aveva messo in guardia i suoi fan: “Quante cose devo dirvi…presto”. Oggi è arrivato l’annuncio. Alberto Urso non sarà più solista ma farà parte di un gruppo internazionale.

Amici 21 serale 2022, Alberto Urso anticipa il vincitore/ "Tutti bravi, ma vincerà lui"

Alberto Urso e l’ingresso nei The Tenors, le reazioni social dei colleghi di Amici

Lo scorso maggio Alberto Urso aveva annunciato la cancellazione dei suoi impegni musicali. Il cantante vincitore di Amici aveva spiegato le novità in arrivo: “Siete la ragione per cui amo cantare, fare musica e condividere le mie canzoni sul palco, siete la mia ispirazione. Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così entusiasta di condividere alcune grandi novità sul mio prossimo progetto…So che vi renderà orgogliosi!! Mi dispiace ma per adesso devo cancellare i miei concerti programmati, ma sono felice di esibirmi presto per voi in un nuovo progetto! Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate per me! Rimanete connessi. Manca davvero poco! Vi voglio bene!”.

ALBERTO URSO/ La sorella Ramona “grandissima cantante”, a Sanremo il prossimo anno?

I The Tenors hanno dato il benvenuto ad Alberto Urso ma anche al cantante canadese Mark Masri: “Vi starete chiedendo: “Che cosa c’è dopo?”. Beh, siamo entusiasti di dare il benvenuto a due artisti straordinari che si uniranno ai Tenors: il canadese Mark Masri e il siciliano Alberto Urso! Iscrivetevi e seguiteci per rimanere aggiornati su tutti i nostri prossimi annunci! Siamo così grati di avervi come parte del prossimo capitolo dei The Tenors”. Alberto ha ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni e non sono mancati i commenti dei suo i amici di avventura ad Amici, da Giordana Angi a Giulia Stabile per passare a Raffaella Mennoia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA