Alberto Urso ‘copia’ Il Volo/ L’ex Amici lascia l’Italia, va in America a cercare fortuna…

Alberto Urso come i ragazzi de Il Volo?

Alberto Urso, con una grande potenza vocale fin da bambino, si è fatto conoscere dal grande pubblico partecipando a trasmissioni di enorme successo. Classe 1997, nel 2010, ha partecipato al programma di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”. Programma che ha segnato anche l’inizio della carriera di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone ovvero i ragazzi de Il volo che, dopo aver conquistato il pubblico di Raiuno, non si sono più fermati cantando in tutto il mondo e vendendo milioni di dischi. Diversa, invece, la carriera di Alberto Urso che, diventato maggiorenne, ha deciso di partecipare ad Amici di Maria De Filippi.

Amici 21 serale 2022, Alberto Urso anticipa il vincitore/ "Tutti bravi, ma vincerà lui"

Nella scuola più famosa d’Italia ha sfoggiato il suo indiscusso talento portando a casa la vittoria nella diciottesima edizione. Alberto Urso, poi, ha anche partecipato al Festival di Sanremo 2020 con il brano Il sole ad est, con il quale si piazza al quattordicesimo posto nella classifica finale. Ora, però, sarebbe pronto a seguire l’esempio dei ragazzi de Il Volo per dare una svolta alla propria carriera.

ALBERTO URSO/ La sorella Ramona “grandissima cantante”, a Sanremo il prossimo anno?

Alberto Urso vola in America?

Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi nel numero in edicola dal 25 maggio, Alberto Urso avrebbe deciso di lasciare l’Italia, volare in America e provare a raggiungere il successo canoro che hanno raggiunto i ragazzi de Il Volo, amatissimi e conosciutissimi in America. “Il ragazzo ha scelto di andare a farsi le ossa e una sana gavetta in America provando a seguire le orme e il successo canoro de il Volo”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Sarà vero?

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram lo scorso 12 maggio, Alberto ha annunciato di essere a lavoro per portare la sua musica in tutto il mondo. “Siete la ragione per cui amo cantare, fare musica e condividere le mie canzoni sul palco, siete la mia ispirazione. Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così entusiasta di condividere alcune grandi novità sul mio prossimo progetto…So che vi renderà orgogliosi!! Mi dispiace ma per adesso devo cancellare i miei concerti programmati, ma sono felice di esibirmi presto per voi in un nuovo progetto! Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate per me! rimanete connessi,Manca davvero poco!”.

ALBERTO URSO/ Regalo di compleanno in musica per Katia Ricciarelli "mio allievo…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Urso (@albertourso_official)













© RIPRODUZIONE RISERVATA