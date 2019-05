Alberto Urso/ Riabbraccia Tish e punta alla vittoria finale (Amici 2019)

L’ultima settimana di Alberto Urso non è iniziata nei migliori dei modi nella casetta di Amici 2019. Il momento topico è ormai arrivato e questa sera avrà modo di salire sul palco per giocarsi la finalissima ma al suo fianco, dopo tutto quello che è successo in queste settimane, non ci sarà la bella Tish. La rossa di Amici 2019 è uscita la scorsa settimana contro Vincenzo di Primo ma subito dopo la puntata è tornata in casetta proprio per incontrare il ballerino e il tenore e proprio a lui dice: “Non è che io e Alberto andiamo molto d’accordo ma sei la prima persona con la quale ho duettato in vita mia, la prima e per la prima ho messo la mia voce insieme ad un’altra ed è uscita una cosa bellissima che dici meglio in due che uno solo. Io ve lo dico, voi a Gorizia ci dovete venire magari un giorno che non piove.Mi sento onorata di averlo fatto con te, ti devi armare adesso e sono felice che tu vada avanti, te lo meriti. Per me abbiamo vinto tutti, ve lo dico”. I fan sono pazzi di loro e dopo queste dichiarazioni sono sicuri che in futuro li vedranno ancora insieme, Alberto avrà modo di portare sul palco anche la rossa questa sera? Clicca qui per vedere il video del momento.

TUTTI GLI EX CONTRO DI LUI?

I pronostici dei ragazzi di Amici 2019 sono arrivati nella casa travolgendo proprio il cantante siciliano che ha subito una sorta di tradimento da parte di Jefeo e ha avuto conferme da parte degli altri cantanti che sono arrivati al serale. Alberto Urso, così come la sua collega e rivale Giordana Angi, ha ricevuto in casetta un video in cui gli ex ragazzi del programma hanno detto la loro sul possibile vincitore e quasi tutti hanno dato fatto il nome della cantante che una volta militava nei bianchi. L’unica che si è schierata dalla parte di Alberto è proprio Tish: “Lei mi ha detto delle belle parole, grazie, preferisco che gli altri tifino per Giordana mi piace quando… mi sento più stimolato così, mi gaso quando ho tutti contro quindi grazie. Il tenorino è pronto a dare il massimo in questa finalissima di Amici 2019, sarà davvero lui a perdere lo scontro con Giordana Angi?

MESSINA PRONTA A FARE IL TIFO MA L’ANSIA…

Le ore che lo dividono dalla finalissima di Amici 2019 non saranno e non sono state facili. La sua città sullo Stretto, la bella Messina, si sta preparando alla grande per questa sera piazzando due maxi schermi in attesa della finalissima e della possibile vittoria del talentuoso cittadino, ma qualcosa in settimana ha messo in crisi Alberto Urso. Lui stesso ha avuto modo di parlare di quello che è successo sfogandosi e dicendosi sul crollo di una crisi d’ansia per via di questa finalissima e a Vincenzo ha rivelato: “Ho l’ansia, compare. Devo mettermi a studiare sin da subito a palla! Ho l’ansia già da adesso, fratè!”. Lo sfogo poi è arrivato anche ad Alfonso Signorini che in settimana è stato ospite per una nuova masterclass in casetta. Proprio al direttore ha confessato di essere in ansia e di aver studiato anche per notti intere per paura di sbagliare e di perdere l’occasione della vita.



