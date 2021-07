Albo d’oro Europei/ Oggi la finale Italia e Inghilterra: non vinciamo da 53 anni

ALBO D’ORO EUROPEI: DAL 1960 A OGGI, È LA STORIA DEL CALCIO CONTINENTALE

Con la finale di questa sera tra Italia e Inghilterra scopriremo chi sarà la nazionale vincitrice degli Europei 2020, il cui nome verrà dunque iscritto nell’albo d’oro della manifestazione continentale, che pure siam impazienti di esaminare. Leggendo l’albo d’oro degli Europei infatti non solo abbiamo l’occasione di ripercorrere le varie edizioni del torneo, ma pure di studiare a storia del calcio sul continente: dal 1960 a oggi sono sempre stati colpi di scena e scintille per la massima competizione per nazionali in Europa e siamo sicuri che anche questa sera, con la finale tra Italia e Inghilterra a Wembley, faremo la storia.

Ma in attesa di udire il fischio d’inizio andiamo a dare qualche elemento prezioso per leggere l’albo d’oro degli Europei. Competizione nata nel 1960 su impulso della UEFA, che per il primo anno organizzò il torneo in Francia, vide in quell’anno nell’Unione Sovietica la prima vincitrice della Coppa, contesa pure solo da 4 squadre in tutto: una formula ristretta che pure durò fino all’edizione numero 5 in Jugoslavia (dove fu la Cecoslovacchia a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro, superando ai calci di rigore, e con il famoso cucchiaio di Panenka, la Germania Ovest).

Successivamente, la formula del torneo continentale cambiò ancora, passando a 8 squadre iscritte dal 1980 al 1992, fino a 16 e poi ancora a 24, numero fissato in occasione dell’ultima edizione del 2016, occorsa in Francia, e vinta dal Portogallo, ultimo nome ad essere stato iscritto nell’albo d’oro.

ALBO D’ORO EUROPEI 2020: PER LA TRE LEONI È LA PRIMA VOLTA

Alla vigilia della finale tra Italia e Inghilterra, stiamo dunque esplorando anche l’albo d’oro degli Europei, nella trepidante attesa di scoprire chi, tra le due nazionali iscriverà il proprio nome sulla coppa. Chiaramente sarà solo il campo l’ultimo giudice, ma pure possiamo ricordare che per la nazionale italiana, quella di questa sera è pure la quarta finale della propria storia: ricordiamo infatti le delusioni del 2000 e del 2012, dove rispettivamente contro Francia e Spagna gli azzurri si arresero al secondo gradino del podio. Ma pure ricordiamo l’edizione del 1968 degli Europei, dove la nostra nazionale, guidata da Valcareggi, per la prima (e finora unica volta) salì sul tetto del continente, superando la Jugoslavia per 2-0, grazie ai gol di Riva e Anastasi.

Per quanto riguarda l’Inghilterra vediamo subito che il nome della Tre leoni non compare nell’albo d’oro degli Europei. Per la nazionale inglese infatti non si legge alcuna finale raggiunta e dunque nemmeno un titolo: al massimo spicca un terzo gradino del podio, nel 1968 e nel 1996, ma nulla di più. Se dunque Southgate dovesse vincere questa sera, si farebbe davvero la storia per la nazionale inglese in questa competizione: non varrebbe però meno l’eventuale successo di Mancini, tenuto conto che è da 53 anni che gli azzurri non salgono sul tetto d’Europa.



