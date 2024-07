Albo d’oro Palio di Siena 2024/ Numeri, statistiche e curiosità verso la carriera di oggi (martedì 2 luglio)

ALBO D’ORO PALIO DI SIENA 2024: CONTRADE E VINCITORI DEL PASSATO

L’albo d’oro del Palio di Siena 2024 è naturalmente un grande tema di interesse oggi, perché martedì 2 luglio si corre la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano e allora, aspettando la corsa, possiamo leggere tra le statistiche del palio d’oro dell’albo di Siena. Intanto, bisogna riferire quali siano i due nomi cui la contrada di oggi succederebbe: l’ultimo Palio di Siena disputato è quello del 16 agosto 2023, naturalmente corso in onore della Madonna dell’Assunta, e a vincerlo era stata l’Oca che era così tornata a mettere il suo nome sulla lista dopo 10 anni, perché l’ultimo successo risaliva al luglio 2013.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024/ Video streaming tv: vince il Nicchio scosso! (lunedì 1 luglio)

Invece, se parliamo del Palio di Siena per la Madonna di Provenzano, bisogna citare la Selva: in questo caso la contrada aveva dovuto aspettare molto meno per un altro trionfo, essendo che era stata l’ultima a festeggiare prima che la pandemia di Covid cancellasse due anni di Palio di Siena, e dunque un totale di quattro carriere. Ora che abbiamo citato i primi dati, diciamo quelli più recenti, possiamo fare un’altra rapida carrellata nell’albo d’oro del Palio di Siena 2024 per scoprire altre curiosità che sono legate alla carriera, che tra poche ore prenderà il via.

Quali Contrade non corrono il Palio di Siena 2024 del 2 luglio?/ I nomi delle 7 escluse e il perché

ALBO D’ORO PALIO DI SIENA 2024: NUMERI E CURIOSITÀ

Una prima curiosità legata all’albo d’oro del Palio di Siena 2024 riguarda il fatto che dopo il Covid si sono corse quattro carriere, hanno vinto quattro contrade diverse ma solo due cavalli e due fantini: Zio Frac (Drago e Oca) e Violenta da Clodia (Leocorno e Selva) si sono divisi i successi come cavalli, mentre l’ormai celeberrimo Giovanni Atzeni detto Tittia ha vinto il Palio di Siena per tre volte consecutive – con Drago, Leocorno e Selva – prima di essere spodestato da Carlo Sanna detto Brigante, appunto su Zio Frac e per i colori dell’Oca.

Le Contrade nemiche al Palio di Siena 2024 del 2 luglio/ Ecco le rivalità da seguire nella Carriera

Curioso anche che Remorex, per Tartuca e Selva, sia incluso due volte nell’albo d’oro del Palio di Siena 2024 e sempre scosso, avendo disarcionato prima Andrea Coghe detto Tempesta e poi il già citato Tittia; poi naturalmente bisogna anche dire che l’Oca è la contrada con più vittorie (66) e che ci sono ancora tre contrade a non avere ancora vinto nel XXI secolo. Si tratta di Aquila, Chiocciola e Nicchio: la “nonna”, cioè quella che non festeggia da più tempo, in questo momento è l’Aquila il cui ultimo successo è datato 3 luglio 1992 (sì, il Palio di Siena può essere rinviato per maltempo – è successo due anni fa – o per sopraggiunta oscurità qualora si ritardino le manovre di partenza).











© RIPRODUZIONE RISERVATA