Alda D’Eusanio a Vieni da me/ “Fabio Fazio? Balivo, non avrai mai il suo stipendio”

Schietta e sincera, orgogliosa dei suoi 68 anni, Alda D’Eusanio si racconta sulla lavatrice di Vieni da me che, dopo aver ospitato Alba Parietti, accoglie le confessioni della famosa conduttrice. “Mi sento molto Luciana Littizzetto messa così” – esordisce la D’Eusanio accomodandosi sulla lavatrice. Alda, poi, lancia una frecciatina: “Caterina (Balivo ndr) tu, però, non sei Fabio Fazio e, soprattutto, non prendi il suo stipendio“. Stupita dalla schiettezza della propria ospite, la Balivo risponde: “speriamo, però, di diventare brava come Fabio Fazio”. Il clima, però, diventa subito intimo. Alda, infatti, ricorda un il dolore provato durante un incontro con una collega. “Eravamo al Sistina, alla prima di uno spettacolo e l’ho vista seduta e sono andata a salutarla. Anche lei mi aveva vista, ma non mi aveva salutata. Io sono molto affettuosa e sono andata da lei che si stava ingozzando di caramelle gommose. Io le ho detto non mangiare queste cose che ti fanno male e ti fanno ingrassare. Lei mi ha guardata con un occhio gelido e mi ha detto: “io sto bene, io lavoro e ho un marito. In quel momento io non lavoravo perchè ero stata in coma, non stavo bene e mio marito era morto”, spiega Alda D’Eusanio che non nasconde la sofferenza nel ricordare ancora oggi quell’episodio.

ALDA D’EUSANIO VS GLI HATERS: “LA VOSTRA CATTIVERIA…”

Alda D’Eusanio è stata al centro di una polemica dopo aver pubblicato un video in cui condivideva il cibo con il cane di un’amica. A chi l’ha criticata per tale scelta, la conduttrice replica così: “Era un cagnolino di tre mesi che ho regalato alla mia amica Clelia. Eravamo al bar e mangiava l’insalata dalla mia bocca. A me non faceva schifo. Quando ho letto quelle critiche ho pensato, ma pensate ai baci umani, soprattutto quando si bacia uno che si è fumato prima 40 sigarette“. Poi, rivolgendosi agli haters, dice: “La cattiveria che esercitate nell’attaccare gli altri perchè si può dire la stessa cosa in altro modo, a me non solo non mi tocca, ma non ho tempo da dedicare“. Sul titolo “la regina del trash”, infine, Alda D’Eusanio difende così il suo modo di fare televisione: “queste critiche che sono durate anni sono arrivate nel momento più brutto della mia vita perchè in tre anni prima è morto mio marito, poi mio padre, poi mio zio e una mia amica e per finire il mio cane e i miei due gatti. Io ho vissuto quegli anni passando in mezzo a file di persone che conoscevo o non conoscevo che mi sputavano addosso, mi tiravano pugnalate però vivevo un dolore talmente grande dentro di me per quelle morti che quelle critiche erano come delle punture di spillo. Quel dolore, però, è rimasto”, conclude.

