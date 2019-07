ALDA D’EUSANIO/ Non condurrà Vite da copertina: al suo posto Giovanni Ciacci?

Alda D’Eusanio fatta fuori dalla prossima edizione di “Vite da copertina“? Stando a quanto trapelato da Blogo, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi non condurrà più il programma del contenitore pomeridiano di Tv8 che per la prossima edizione avrà una serie di novità davvero importanti. La prima sembrerebbe proprio la presenza di un nuovo conduttore visto che la produzione starebbe testando una serie di personaggi. Si parla di una serie di cast realizzati a tutte protagoniste femminili: dalle attrici Giorgia Wurth, Euridice Axen e Barbara De Rossi fino alle conduttrici ed ex veline di Striscia la notizia Giorgia Palmas e Federica Nargi.

Alda D’Eusanio non condurrà Vite da copertina: arriva Giovanni Ciacci?

Intanto nelle ultime ore è proprio Blogo a lanciare la bomba: a condurre la nuova edizione di “Vite da copertina” potrebbe essere Giovanni Ciacci. Il costumista, consulente di immagine e stylist tv, dopo aver detto “addio” al programma Detto Fatto di Rai2 potrebbe essere al timone della nuova edizione del programma televisivo italiano che racconta la vita di persone famose, italiane e non. Non solo, Ciacci per la prossima stagione televisiva oltre a condurre la nuova edizione del programma di TV8 dovrebbe essere anche nella squadra di Barbara D’Urso, l’incontrastata regina Mediaset con i suoi programmi campioni d’ascolti. Sarà davvero così?

Alda D’Eusanio lite con Maurizio Gasparri ad Agorà

Non è ancora dato sapere quale sarà il futuro televisivo di Alda D’Eusanio, ma una cosa è certa: la conduttrice e giornalista è sempre una presenza di peso nei programmi televisivi. Recentemente, infatti, la D’Eusanio ha partecipato al programma Agorà trasmesso su Rai3 dove ha avuto un accesso confronto con Maurizio Gasparri. Il Presidente del gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà interviene dicendo: “se i partiti hanno fallito ci sono adesso altri che sono degli incapaci totali che hanno peggiorato la situazione”. Un chiaro attacco al Movimento 5 Stelle, ma la D’Eusanio presente in studio ribatte: “se ci sono degli incapaci al potere non è per merito proprio ma per demerito vostro”. Parte così l’acceso confronto televisivo tra la conduttrice e il politico placato dalla padrona di casa Serena Bortone..



