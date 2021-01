Alda D’Eusanio concorrente Grande Fratello Vip/ Animalisti “Non entri col pappagallo”

Venerdì 29 gennaio, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio varcherà la famosa porta rossa per cominciare la sua avventura come concorrente ufficiale della quinta edizione del reality show. Secondo alcune indiscrezioni, la D’Eusanio dovrebbe entrare nella casa di Cinecittà insieme al suo amatissimo pappagallo Giorgio, entrato nella sua vita dopo la morte del marito e che l’ha aiutata a ritrovare il sorriso. Gli animalisti, tuttavia, lanciano un appello alla conduttrice affinchè cambi idea. “La signora D’Eusanio ci ripensi e non entri nella casa con il suo pappagallo Giorgio nella casa del Grande Fratello perchè sarebbe per quel pappagallo un esperienza drammatica” – scrivono i vertici di AIDAA, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.

Gli animalisti, poi, si rivolgono direttamente ad Alfonso Signorini che “sappiamo essere un amante di tutti gli animali compresi gli uccelli, perchè convinca la nuova concorrente a non entrare nella casa con il pappagallo, e comunque– conclude la nota – seguiremo da vicino l’evoluzione della vicenda qualora la concorrente entrasse davvero nella casa del Grande Fratello con il pappagallo Giorgio”.

APPELLO DEGLI ANIMALISTI AD ALDA D’EUSANIO: “NON CORRETTO SCONVOLGERE LE ABITUDINI DI UN ANIMALE”

Sconvolgere le abitudini quotidiane del pappagallo Giorgio che vivrebbe nella casa del Grande Fratello Vip insieme ad Alda D’Eusanio, sotto l’occhio vigile delle telecamere e delle luci, potrebbe essere nocivo per l’animale. Ad unirsi all’appello degli animalisti dell’AIDAA è la dottoressa Ciani secondo cui il “piccolo pennuto vive di di emozioni ed abitudini routinarie come dire che la sua Comfort Zone è la ripetizione della quotidianità che ha col il suo proprietario che gli ha fornito gli strumenti e gli insegnamenti più appropriati al suo carattere per farlo divertire, mangiare, dormire ed interagire con lui“. Gli animalisti si augurano così che il pappagallo Giorgio resti a casa assistito da una persona di fiducia mentre Alda vivrà alcune settimane nella casa del Grande Fratello Vip. “Non è corretto sconvolgere le sue abitudini dato che le manifestazioni psicologiche di un pappagallo stressato possono portarlo a gravi patologie e conseguenze per la sua stessa vita”, conclude la dottoressa Ciani.



