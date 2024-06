Alda Fendi ricorda Karl Lagerfeld: “Un genio, era parte di noi”/ “Ecco come lo abbiamo scoperto”

Alda Fendi ricorda Karl Lagerfeld in un’intervista a Novella 2000: “Era un genio”

La vita e la carriera di Karl Lagerfeld sono raccontate nella serie TV Becoming Karl, su Disney+. Uno show che ripercorre le tappe più importanti della vita del celebre stilista che, nel corso della sua carriera, ha lavorato per marchi come Coco Chanel e Fendi. È proprio Alda Fendi a ricordare lo stilista morto nel 2019 in un’intervista esclusiva rilasciata a Novella 2000, il settimanale diretto da Roberto Alessi. Il celebre volto della moda italiana ha ricordato il primo incontro con Lagerfeld e come sia poi diventato indispensabile per il marchio di lusso.

“Io e le mie sorelle volevamo entrare nell’alta moda. Nonostante tutte le proposte, non riuscivamo a trovare qualcuno che ci potesse rappresentare. – ha raccontato Alda Fendi nell’intervista – Eravamo quasi rassegnate. Un giorno arriva Franco Savorelli, un nostro amico, da Milano, e ci porta alcuni schizzi su dei foglietti chiedendoci cosa ne pensavamo di questo ragazzo alle prime armi. Noi eravamo sedute intorno ad un tavolo, quando abbiamo visto i disegni ci siamo guardate in faccia e abbiamo deciso che da quel giorno quel ragazzo sarebbe diventato il nostro disegnatore.”

Alda Fendi: “Karl Lagerfeld? L’abbiamo scoperto noi, anche se…”

Così è iniziata una collaborazione che è durata ben 50 anni e ha portato sia Fendi che Karl Lagerfeld a grandissimi livelli in tutto il mondo. “Noi Fendi eravamo parte di lui e lui parte di noi. – ha ammesso Alda Fendi – L’abbiamo scoperto, anche se mi permetto di dire che lui sarebbe diventato importante anche senza di noi, perché era un genio.” La mecenate, nel corso dell’intervista, ha spiegato quest’affermazione sottolineando la capacità dello stilista di creare “disegni che erano speciali, precisi e particolari, ma avevano bisogno di interpretazione”, oltre al fatto che era capace di creare bozzetti per circa tre collezioni in pochissime ore.











