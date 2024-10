Aldo Cazzullo, chi è la moglie Monica Maletto e i figli

Il rinomato scrittore Aldo Cazzullo sarà tra gli ospiti di Domenica In oggi 6 ottobre 2024, dove coglierà l’occasione per soffermarsi sui suoi progetti professionali. Ma chi è il celebre giornalista e scrittore? Non tutti conoscono la vita privata di Aldo Cazzullo, sposato con Monica Maletto dal 1998 e dalla loro unione sono nati i due figli Francesco e Rossana, che hanno anche contribuito a scrivere con il padre il libro Metti via quel cellulare, in più occasioni lo scrittore ha ammesso di essere molto legato alla sua famiglia, i figli sono la sua grande priorità nonostante una carriera sempre in crescita nel corso degli anni.

Nicola Carraro, marito di Mara Venier/ La conduttrice rivela: "Abbiamo rischiato di separarci"

Aldo Cazzullo in passato ha collaborato con La Stampa, prima di iniziare poi una nuova avventura editoriale con il quotidiano Il Corriere della sera, esperienze che hanno segnato la sua prestigiosa carriera. Aldo Cazzullo ha passato la passione per la cultura anche ai figli, che hanno confessato in una intervista a il Libraio: “Grazie alla nostra famiglia conoscevamo già da prima di iniziare a scrivere le vicende di alcuni dei personaggi: nostro papà ci ha sempre raccontato storie belle e di coraggio”.

Ezio Greggio, perché è finita con l'ex moglie Isabel Bengochea?/ Una rottura misteriosa e poi...

Aldo Cazzullo e la moglie, una vita lontana dal gossip

Nel corso della sua vita Aldo Cazzullo ha sempre cercato di mantenere un profilo basso, tenendosi in disparte dai riflettori e dal gossip, ma sempre cercando di far parlare la sua carriera. Il rinomato scrittore e giornalista sposato con la moglie Monica Maletto ha sempre preferito vivere dietro le quinte la sua vita privata, dedicando comunque sempre grandi attenzioni ai suoi cari e in particolare modo ai figli amatissimi.

Aldo Cazzullo oggi sarà ospite a Domenica In e sicuramente non mancheranno delle nuove rivelazioni anche sulla famiglia del giornalista e scrittore, sempre al centro del campo quando si tratta non solo di lavoro, ma anche di moglie e figli.

Chi è Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora Giorgi?/ "Uscita dal tunnel della droga grazie a lui perché..."