Aldo Montano: “Alex Belli torna al GF Vip? Tutto già scritto”/ “Il teatrino ha rotto”

Aldo Montano, ospite di Casa Chi, commenta la scelta di far rientrare Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 2021 nonostante sia stato squalificato. Al termine della quarantesima puntata del reality, Alfonso Signorini ha chiesto ad Alex Belli se avesse voglia di tornare nella casa per sistemare la situazione con Delia Duran. La risposta è stata affermativa e Alex Belli ha cominciato immediatamente la quarantena. Belli dovrebbe rientrare in casa durante la puntata di lunedì 14 febbraio e, secondo quanto ha fatto sapere Gabriele Parpiglia a Casa Chi, il suo ritorno nella casa del GF Vip dovrebbe durare quattro puntate. Un ritorno che Aldo Montano, in diretta, ha definito “stomachevole” e che, ai microfoni di Casa Chi, commenta con parole altrettanto dure.

Aldo Montano: "Ho pianto per Manuel Bortuzzo"/ "Ho sentito il suo dolore quando..."

“Quando ho scoperto che Alex sarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento“, ha esordito. “Hanno fatto tutti i sei mesi sulla stessa storia, sulla medesima falsità, in praticola l’unico filo conduttore che ha legato tutto da settembre a marzo. Questa storia è veramente assurda. La main story dettata da tutta questa storia del teatrino Belli o Gabelli per meglio dire”, ha aggiunto.

Aldo Montano "Vincitore Grande Fratello Vip? Davide Silvestri"/ "Pacato ed educato, potrebbe vincere..."

Aldo Montano contro Alex Belli: “Tutto già scritto”

Aldo Montano non nasconde il proprio disappunto per la scelta di far tornare Alex Belli in casa il giorno di San Valentino. Per commentare ciò che avverrà prestissimo, Montano ricorda anche le parole pronunciate da Belli a Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l’attore aveva annunciato la sua uscita di scena. A quanto pare, tuttavia, non sarà così. “Lui non c’ha nemmeno pensato 5 secondi se rientrare o meno. Sia mai, quello si butta di testa. A Verissimo ha detto che spariva, perché sparisce da qui e va nella casa del GFVip. Ridiamoci sopra che è meglio e fingiamo di essere tutti pazzi“, ha detto il campione olimpico.

Aldo Montano contro Alex Belli/ "Ha rotto le palle! Il triangolo è stato montato"

Infine, ha commentato anche la scelta di salvare sempre Soleil Sorge con l’immunità: “Se fossi stato ancora dentro avrei detto ‘me ne vado non resto un giorno in più per far parte di questa roba qui’. Ma oggettivamente siamo tutti scemi così, oppure c’è gente che alla fine la pensa come la penso io? Sono l’unico pazzo sulla faccia della Terra? Secondo me tutto questo teatro ha stancato e rotto. Delia è andata anche in finale e Soleil salvata, poi Alex che entra, mi sembra una roba tutta scritta“, ha concluso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA