Alex Belli in quarantena per incontrare Delia Duran?/ “Settimana prossima al GF Vip”

I colpi di scena nella soap che vede protagonisti Alex Belli e Delia Duran non sono ancora finiti. Soleil Sorge, d’altronde, lo aveva ipotizzato che Belli avesse un altro asso nella manica e così pare, stando alle ultime indiscrezioni. Oggi l’ex gieffino sarà ospite nello studio del Grande Fratello Vip ma, già da questa notte, pare verrà già messo in quarantena per poter fare il suo ingresso in Casa la prossima settimana.

Ebbene sì, sembra proprio che Alex voglia avere un confronto con sua moglie Delia dopo quanto sta accadendo nella Casa in questi giorni. Il loro rapporto sembra deteriorarsi giorno dopo giorno ma Alex non pare disposto a lasciare andare sua moglie, nonostante la voglia di continuare ad avere un rapporto ‘speciale’ anche con Soleil Sorge.

Alex Belli, in arrivo il confronto definitivo con Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip?

In questi giorni Alex Belli ha lanciato numerosi segnali a sua moglie Delia Duran, anche attraverso un messaggio aereo che lei ha mal interpretato. Sta di fatto che la bella venezuelana ha fatto dichiarazioni piuttosto forti nelle ultime ore, dicendosi “Non ufficialmente sposata e quindi libera” di fare ciò che vuole nella Casa. È proprio basandosi su questo concetto che ha ‘giustificato’ i suoi atteggiamenti maliziosi con Barù, a cui sembra essere sempre più vicina (tanto che si vociferebbe di un bacio tra i due!). Dopo questi ultimi sviluppi, Alex sarebbe dunque pronto ad affrontare sua moglie in un faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello Vip. La conferma, però, arriverà solo prossimamente.

