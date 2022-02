Aldo Montano: “Ho pianto per Manuel Bortuzzo”/ “Ho sentito il suo dolore quando…”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo ha trovato non solo l’amore di Lulù Selassiè, ma anche l’amicizia con Aldo Montano. Due rapporti importanti che rappresentano il Grande Fratello di Manuel che, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola dal 2 febbraio, non solo ha parlato dell’amore per Lulù, ma anche del rapporto con Aldo Montano. Un’intervista doppia quella che i due atleti, ed oggi grandi amici, hanno rilasciato al magazine diretto da Alfonso Signorini.

«Parlando della disabilità avevo detto, come provocazione: “Il “Grande fratello” sarebbe un posto bellissimo per trattare determinati argomenti, perché quello che succede lì viene ascoltato da tutti”. Il giorno seguente mi ha chiamato Alfonso Signorini: “Ti voglio come concorrente ufficiale”. Non vedevo l’ora di conoscere Aldo, quando l’ho abbracciato ho sentito la sua forza, ho visto il suo sorriso e mi sono detto: “Wow, qui dentro ho un fratello, una spalla”. E così è stato».

Aldo Montano e Manuel Bortuzzo: un’amicizia fraterna

Dopo Manuel Bortuzzo, anche Aldo Montano ha parlato dell’affetto per Manuel Bortuzzo in cui ha trovato un amico vero. Grazie al rapporto nato nella casa del Grande Fratello Vip, Montano ha vissuto grandi emozioni. “Ho accettato di partecipare al GF Vip anche perché sapevo che ci sarebbe stato Manuel. La nostra vita è stata simile. Siamo partiti da casa da piccoli, con la nostra valigia di sogni e speranze”.

Poi ha aggiunto: “Non avevo mai pianto prima, ma quello è stato un viaggio dentro di me. […] Vedere un ragazzo che lotta, che tiene duro, che ti fa vedere il suo lato più fragile mi ha emozionato […] Mentre suonava il piano ho sentito il suo dolore ed è stato toccante. Mi sono sentito indifeso davanti a quello che la vita gli ha messo davanti” ha concluso il campione olimpico.

