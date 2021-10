Aldo Montano attacca Sonia Bruganelli e il GF Vip/ “Soleil senza salvataggi sarebbe in nomiation”

Aldo Montano vero leader della Casa del Grande Fratello Vip? Il suo ritorno dopo il periodo di quarantena è stato accolto con grande entusiasmo dai concorrenti del reality, in modo particolare dal parterre maschile. Lo sportivo, tuttavia, appare come un punto di riferimento non solo per Manuel Bortuzzo, per il quale rinuncia spesso e volentieri al suo posto nel letto lasciandolo a Lulù Selassié. Nelle passate ore, è toccato proprio a lui il compito di radunare i coinquilini e mettere un po’ di ordine in merito ai turni per le pulizie.

Nella affollata dimora di Cinecittà, da qualche giorno non mancano le lamentele da parte di chi ha sottolineato l’assenza di ordine e pulizia. Ad intervenire è stato proprio Montano che ha deciso di radunare i coinquilini ed esporre la sua idea: “Per ovviare al problema di tutti in cucina, pochi che fanno le pulizie e nessuno che lava i bicchieri, volevamo proporre una roba che girasse intorno a cinque quartetti in modo tale che, coprendo tutta la settimana, ognuno ha il suo turno di cucina, piatti e pulizie”. Un’idea che sembra essere molto piaciuta e che non ha affatto generato discussioni nella Casa. Aldo ha quindi proseguito esponendo i dettagli sull’organizzazione dei gruppi e sui momenti principali da dedicare alle pulizie, dimostrando di essere un perfetto leader in grado di mettere tutti d’accordo.

Aldo Montano critica il meccanismo del Grande Fratello Vip: “basta salvare Soleil!”

Se con i suoi inquilini è riuscito a mettere un po’ di ordine ed a pianificare i turni legati alle pulizie della Casa, Aldo Montano non è riuscito invece a mantenere la calma rispetto ad altre dinamiche legate al reality. Il riferimento è in modo particolare al momento legato alla decisione dell’immunità ed al nome esposto da Sonia Bruganelli, la cui scelta continua a ricadere su Soleil Sorge.

Montano, dopo la puntata, ha manifestato i suoi dubbi sul meccanismo del Grande Fratello Vip e sulla scelta irremovibile dell’opinionista. Come riferisce Comingsoon, il Vippone avrebbe espresso tutto il suo malcontento criticando: “E vabbè allora che mettano un occhio esterno che decide tutto. Arriveremo al punto che diranno ‘tu hai lavato i piatti, fatto le dinamiche e allora stai qui. Te hai avuto rapporti intimi e quindi bene stai pure te, tu invece non hai creato nulla ed esci. Soleil oggi sarebbe andata in nomination sicuro contro Davide. Non la salvate sempre e dai, la salvi una volta, due, tre poi basta, falla giocare”. Questa sera avrà modo di confrontarsi direttamente con la Bruganelli? Il punto di vista di Aldo è semplice: fare in modo che sia il pubblico sovrano a decidere sulla sua permanenza: “Forse per il programma è giusto così”, ha chiosato in tono critico.

