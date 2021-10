Aldo Montano attaccato da Soleil Sorge, “E’ immaturo”/ Antonella Mosetti svela che…

Aldo Montano è stato duramente criticato da Soleil Sorge. Nella scorsa puntata Aldo aveva espresso delle perplessità in merito alla storia tra Amedeo Goria e Vera Miales. Il campione olimpionico si era chiesto se la relazione fosse stabile o se Vera avesse avuto altre frequentazioni. Soleil Sorge è andata su tutte le furie per questo comportamento e ha dichiarato: “Aldo dice e fa delle cose totalmente fuori luogo, ad esempio dice parolacce”. Poi l’influencer ha rincarato la dose: “Si comporta in maniera assurda. Fa il bagno in piscina dopo aver sudato in sauna senza farsi una doccia prima”. Soleil è stanca e reputa che nei sui confronti ci sia discriminazione.

Ha infatti fatto notare: “Qui siamo tutti a dire che Aldo è bravo, ma fa delle cose totalmente fuori luogo. Perché io divento stronza, invece lui viene visto come uno che dice quello che pensa. È goliardico in modo immaturo, non è tutto questo granché di persona”. Soleil ha poi sottolineato che Aldo avrebbe dei modi arroganti. I due infatti avevano litigato in precedenza e in quell’occasione Aldo Montano aveva alzato la voce.

Sono emersi nuovi retroscena sulla fine della storia d’amore tra Aldo Montano e Antonella Mosetti. E’ stata quest’ultima a rivelare di non aver digerito alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex in un’intervista. Il campione parlando della Mosetti aveva dichiarato: “Oddio l’ho fatta impazzire? Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”. Parole che non sono piaciute alla Mosetti che ha replicato: “Parlava del nostro passato come di qualcosa di poco importante. Suvvia! Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto? A ogni modo chiusi io la porta, così come in tutte le mie storie”.

La showgirl ha poi confessato di aver perso due bambini da Aldo Montano: “Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso. Ne abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare”. Intanto, questa sera Aldo Montano riceverà una visita inaspettata. Non è chiaro se si tratti della moglie Olga Plachina anche se le indiscrezioni sembrano confermarlo.



