Aldo Montano: “Belli? Sei mesi di supercaz*ole”/ Alex sbotta: “Sento del bruciore…”

Aldo Montano e Alex Belli, nuovo scontro all’Isola dei Famosi

Dopo gli scontri nella casa del Grande Fratello Vip, Aldo Montano e Alex Belli si scontrano anche durante l’Isola Party. Il campione olimpico e l’attore sono stati ospiti della puntata del programma in onda su Mediaset Infinity condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. In collegamento con l’Isola Party, Montano ha parlato anche dell’avventura nella casa di Cinecittà soffermandosi sul rapporto con Alex Belli. Montano è stato ospite di Ignazio Moser e Valentina Barbieri dopo Alex Belli. Il campione ha così commentato l’intervento dell’attore:

“Stavo guardando Alex un po’ come quando lo guardavo mentre cantava Esmeralda. Non sto capendo, ma entra a L’Isola dei Famosi? Sta davvero entrando? Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un po’ da tutte le parti. Ah, era su un’isola diversa in vacanza. Attenzione che quello prende un aereo e va davvero a L’Isola. A pagamento ci va, pure a nuoto“, ha detto Montano.

Alex Belli sbotta su Twitter e replica ad Aldo Montano

Ignazio Moser e Valentina Barbieri, poi, hanno chiesto ad Aldo Montano chi, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, ha recitato di più. Tra i nomi fatti dal campione olimpico non poteva mancare quello di Alex Belli. “Recitazione artistica, chi è il più bravo tra Alex, Delia e Soleil? Io credo che dopo 6 mesi di superca***la al primo posto ci metto Belli. Mi sembra logico, ma proprio alla grande, a distacco. Ha quasi doppiato gli altri in recitazione. Al secondo credo Delia e poi ultima Soleil“, ha detto Montano.

La replica di Alex Belli è arrivata puntuale attraverso un tweet. “Caro il mio Aldo Montano. Percepisco ancora un po’ di bruciore… ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la “superca***la” (cit. Tognazzi) di cosa avremmo parlato delle partite a biliardo?”.

