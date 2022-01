Aldo Montano dolce dedica a Manuel Bortuzzo/ “Hai aperto il mio cuore, grazie piccolo grande uomo”

Anche a distanza di tempo e dell’uscita di Aldo Montano dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 la sua amicizia con Manuel Bortuzzo resta una delle cose più apprezzate da tutto il pubblico del reality che ha visto nei due concorrenti un esempio di lealtà e amicizia.

Manuel Bortuzzo dopo l’uscita del campione olimpico dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 ha più volte espresso l’affetto che prova nei suoi confronti e ammesso la sua mancanza, notata soprattutto, nel non avere più qualcuno con cui confidarsi apertamente. Il ragazzo, in preda alla disperazione ha anche lanciato un appello a Olga Plachina chiedendo alla donna, ironicamente, di rimandare Aldo Montano all’interno della casa.

Aldo Montano, la dolce dedica a Manuel Bortuzzo

Anche Aldo Montano dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 ha più volte dedicato parole dolci al ragazzo che in poco tempo è diventato un suo grande amico, manifestando pubblicamente tutta il suo affetto per lui. L’ultimo gesto d’affetto del campione olimpico nei confronti dell’amico risale a poche ore fa quando sul suo profilo twitter Aldo Montano ha scritto: “Sono stato obbligato ad essere forte ed invincibile per tutta la mia vita, ma tu hai aperto il mio cuore ai sentimenti più teneri e nascosti che non pensavo di poter provare. Grazie Manu, grazie mio piccolo grande uomo, Sempre con te, ti aspettiamo a casa”.

Presto i due si potranno finalmente rincontrare perché Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2021 prima del previsto per via della sua stanchezza e condizione fisica, infatti, l’atleta durante il reality ha perso 7 chili di massa muscolare, come ha più volte ribadito suo padre Franco Bortuzzo. Manuel potrebbe lasciare la casa a partire già dalla settimana prossima e finalmente, abbracciare Aldo Montano.

Sono stato obbligato ad essere forte ed invincibile per tutta la mia vita, ma tu hai aperto il mio cuore ai sentimenti più teneri e nascosti che non pensavo di poter provare. Grazie Manu , grazie mio piccolo grande uomo, Sempre con te❤️ ti aspettiamo a casa #gfvip pic.twitter.com/9BmzEhKmRC
— Aldo Montano (@aldomontano0586) January 14, 2022





