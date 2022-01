Manuel Bortuzzo, appello alla moglie di Montano “Rimandamelo”/ Lei replica “Solo se…”

C’è una persona della quale Manuel Bortuzzo proprio non riesce a fare a meno nella Casa del Grande Fratello Vip. No, non stiamo parlando di Lulù Selassiè ma del suo grande amico Aldo Montano. Nella Casa è nata tra i due una bellissima amicizia, un rapporto che ha dato grande forza ad entrambi ma da quando Aldo ha deciso di andare via per trascorrere le festività natalizie con la sua famiglia, Manuel ha perso un po’ di quella allegria conquistata giorno dopo giorno.

La mancanza di Aldo si fa sentire ed è per questo che, poche ore fa, ha lanciato un appello diretto alla moglie di Montano, Olga Plachina. Guardando una delle telecamere del GF, Manuel ha chiesto alla donna di rimandargli Aldo nella Casa. Una richiesta, chiaramente, ironica seppur rispecchia un reale desiderio di Manuel, tanto che il web si è mobilitato chiedendo una sorpresa di Aldo per Bortuzzo.

Olga Plachina risponde all’appello di Manuel Bortuzzo

La diffusione dell’appello di Manuel Bortuzzo da parte dei fan ha fatto giungere il messaggio dritto ad Olga, che ha così replicato: “Se solo per una sorpresa…” Insomma, la moglie di Aldo Montano ci sta a patto che sia solo per poche ore. Va d’altronde detto che Aldo e Manuel si incontreranno comunque presto visto che anche Bortuzzo si appresta a lasciare la Casa.

Queste le dichiarazioni di suo padre Franco in merito a Fanpage: “Come va? Malissimo. Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco.”

