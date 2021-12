Aldo Montano e il massaggio hot di Manuel Bortuzzo a Lulù/ “Non ci capisco niente”

Manuel Bortuzzo ha catalizzato l’attenzione delle telecamere del Grande Fratello Vip 2021 nelle ultime ore. Il suo massaggio “hot” alla principessa Lulù Selassiè, non è infatti di certo passato inosservato, per vari motivi. Il primo, senza dubbio, è stato appunto il siparietto piccante, visto che Lulù ha sfoggiato il suo lato B coperto solamente da un mini perizoma. Il secondo, il fatto che Manuel Bortuzzo sembrava avesse preso le distanze dalla sua corteggiatrice, facendole chiaramente capire, oltre che dicendole, che fra i due non sarebbe potuta nascere mai una storia.

E invece tale massaggio vietato ai minori ha rimescolato tutte le carte in gioco, mettendo in seria difficoltà anche gli stessi altri partecipanti al reality show di casa Mediaset. Fra coloro maggiormente rimasti basiti, Aldo Montano, che con Manuel Bortuzzo ha legato molto all’interno della casa più spiata d’Italia, e che è stato catturato dalle telecamere del Gf Vip 2021 mentre parlottava proprio con Lulù. Intento a lavare i piatti il plurimedagliato olimpico si è rivolto così alla Princess: “Hai capito? Non si capisce una mazza qua dentro – esclama riferendosi all’improvviso riavvicinamento fra i due – esco con dei dubbi sulla vita più di quando sono entrato”, e Lulù ha commentato: “Mamma mia!”.

MASSAGGIO DI MANUEL BORTUZZO A LULU’ SELASSIE’, ALDO MONTANO STUPITO, E ANCHE IL PUBBLICO…

Una nuova liason all’orizzonte? Chissà, magari i due, dopo tante difficoltà iniziali, sono riusciti a trovare finalmente un equilibrio che vada bene in particolare a Manuel Bortuzzo, visto che è stato il nuotatore quello apparso sempre più restio a lasciarsi andare. In ogni caso il popolo della rete ha reagito con perplessità a quanto accaduto: che magari sia tutta una strategia?

Sicuramente l’argomento verrà altamente approfondito venerdì sera, in occasione di una nuova puntata in prima serata su Canale 5 del Gf Vip 2021. La cosa certa è che nella casa del Grande Fratello, a ormai tre mesi dall’inizio dello show, sembrano essere sbocciati gli amori: oltre all’amicizia particolare fra Alex Belli e Soleil Sorge, anche Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono lasciati andare, senza dimenticarsi del forte feeling fra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan.

