Grande Fratello Vip 2021, Pagelle 24a puntata/ Lulù sbotta contro Maria Monsè, Delia Duran snobba Alex-Soleil

Pagelle della ventiquattresima puntata di Grande Fratello Vip 2021: Delia Duran snobba la coppia Alex Belli-Soleil

Si è conclusa la diretta della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con l’ingresso in nomination di Patrizia Pellegrino, Lulù e Jessica Selassié ricco di emozioni per tanti concorrenti Soleil Sorge in particolare che è arrivata ad una conclusione chiara (?) sul suo rapporto con Alex Belli, ma soprattutto ha avuto un momento molto intimo con il video dei suoi nonni al quale non ha resistito ed è scoppiata in lacrime (Voto 7). Una puntata piena di emozioni anche per Katia Ricciarelli che di puntata in puntata si apre sempre di più al pubblico mostrando la sua parte fragile sotto la corazza (Voto 8). Manila Nazzaro questa sera è intervenuta severa nel dibattito generazionale prendendo le difese di Katia e di tutte le “senior” della casa (Voto 7).

Lulù non fa la nomination e Signorini perde le staffe/ "Fuori dal Grande Fratello!"

Tra i nuovi ingressi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 un concorrente che ha attirato subito l’attenzione è la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini che sono sulla buona strada per essere alcuni dei nuovi concorrenti che non vengono subito esclusi (Voto 7). Un altro nuovo concorrente è Biagio D’anelli, che all’interno della casa si è subito integrato, soprattutto con Miriana Trevisan, anche se questa sera Alfonso Signorini non ha voluto approfondire di più sulla questione (Voto 7). Francesca Cipriani ha preso la parola solo per difendere Maria Monsè dalle accuse degli altri concorrenti, con i suoi comportamenti si nota come la showgirl tenda sempre a creare un buon clima all’interno della casa (Voto 7).

Sonia Brugranelli "Ma vaffanc*lo!" Signorini: "Ma ho sentito bene?"/ Gelo al GF VIP

Lulù acquista self-control con gli occhiali ma poi…

Una concorrente, apparentemente, rinata è Lulù Selassié che è apparsa in puntata con degli occhiali e un self-control tutto nuovo, che però perde subito quando si tratta di litigare con Maria Monsè e con Manuel Bortuzzo (Voto 6). Manuel Bortuzzo questa sera ha preferito estraniarsi dalle vicende della casa del Grande Fratello Vip 2021 commentando tutto con “Adoro” (Voto 6). Maria Monsè dopo essere stata accusata su tutti i fronti dagli altri concorrenti è stata resa immune da Adriana Volpe che le ha evitato un’inevitabile nomination (Voto 6). Aldo Montano in questa puntata ha dimostrato di sapersi divertire e creare gruppo, da bravo sportivo, all’interno della casa nonostante le difficoltà (Voto 7).

Raffaella Fico, l'enorme anello di fidanzamento di Piero Neri/ Signorini senza parole

Gianmaria Antinolfi è stato reso immune da parte del pubblico del Grande Fratello Vip 2021, la sua ripresa con Sophie lo rende più sorridente, sperando in una futura stangata da parte della ragazza (Voto 7). Una puntata sottotono per Giucas Casella che ha solo conquistato l’attenzione durante le nomination per via della sua debole memoria (Voto 7). Carmen Russo si riconferma la portatrice dell’ordine e della giustizia all’interno della casa, anche all’interno del dibattito generazionale (Voto 7). Jessica Selassié ha mostrato a tutti i concorrenti una nuova parte di sé, non troppo gradita dagli altri concorrenti (Voto 7). Miriana Trevisan con l’ingresso dei nuovi concorrenti ha mostrato di essere pronta a dimenticare Nicola a favore di Biagio D’Anelli (Voto 6). Davide Silvestri all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 si è dimostrato un buon amico sempre pronto ad ascoltare le necessità dei suoi compagni (Voto 7). Sophie Codegoni questa sera ha mostrato una nuova parte di sé, più onesta dichiarando di aver nascosto anche a sé stessa la sua attrazione per Gianmaria (Voto 7).



© RIPRODUZIONE RISERVATA