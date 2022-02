Manuel Bortuzzo: “Lulù? Non sono mai stato così innamorato”/ “Mio padre? Sta capendo”

Manuel Bortuzzo non nasconde di sentire profondamente la mancanza della fidanzata Lulù Selassiè che sta continuando l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio nella casa di Cinecittà è nato l’amore tra Manuel e Lulù. Quella tra i due è stata una storia che ha appassionato il pubblico sin dai primi giorni. Quando sembrava che le loro strade si fossero separate definitivamente è arrivato il colpo di scena. Manuel e Lulù, nonostante ciò che raccontavano, lontani delle telecamere, continuavano a parlarsi e a conoscersi. Entrambi hanno così capito di essere profondamente innamorati vivendo l’ultimo mese e mezzo insieme nella casa in simbiosi. Lasciare nella casa Lulù non è stato facile per Manuel che ha dovuto abbandonare per motivi di salute.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola dal 2 febbraio, Manuel si è lasciato andare ad una nuova dichiarazione d’amore per la fidanzata. «Lulü mi ha capito, in lei ho visto una ragazza che ha bisogno di tanto affetto, di tanto contatto. Le ripetevo “Mi dispiace” perche ero abituato a dare poco, ma non voleva dire che fossi segnato a vita: una volta che abbiamo fatto il passo in avanti, ho scoperto di essere io quello che non si stacca più», ha spiegato.

Manuel Bortuzzo, il sogno della convivenza con Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo sta contando i giorni che lo separano dalla sua Lulù. Il nuotatore spera di vederla arrivare in finale, ma non nasconde il desiderio di riabbracciarla. Al settimanale Chi ha così svelato di avere tanti sogni da realizzare con la fidanzata. Quando era ancora in casa, Manuel ha parlato di convivenza, un progetto che è ancora nei suoi pensieri: «Magari, in questo momento sono sotto un treno, é triste guardarla da fuori. Sono andato a conoscere la sua famiglia, sono stato ore con sua sorella Clarissa per sentirmi vicino a lei e non vedevo l’ora che ci fosse la puntata per salutarla».

“E’ proprio innamorato”, ha notato il giornalista di Chi. «Non lo sono mai stato cosi, ci metto la mano sul fuoco», ha risposto Manuel che ha anche svelato l’opinione del padre Franco sulla sua storia d’amore. «Lui è contento se mi vede felice, sta capendo», ha concluso.





