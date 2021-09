Aldo Montano: la malattia ‘necrosi progressiva’/ Cos’è, cause e cura: “serve una protesi”

Qual’è la malattia di Aldo Montano? La necrosi progressiva e l’operazione all’anca dopo il Grande Fratello vip

Aldo Montano, con il suo spirito sportivo, la sua eleganza e il suo sorriso, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo aver vinto una medaglia olimpica, la quinta della sua carriera con cui ha chiuso ufficialmente la carriera da sposrtivo. Per Aldo, quella nella casa del Grande Fratello Vip 2021 rappresenta un’avventura che precede una scelta importante. Un anno e mezzo fa ha scoperto di avere una necrosi progressiva che lo porterà a sottoporsi ad intervento per farsi impiantare un’anca in titanio.

A spiegarlo è stato lo stesso Aldo Montano in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera «Un anno e mezzo fa ho scoperto di avere una necrosi progressiva: la protesi, a fine carriera, diventa necessaria. È lo scotto per aver gareggiato a lungo», dichiarava lo scorso giugno.

Cos’è la necrosi progressiva: cause e come si cura

La necrosi è una patologia che si riferisce alla morte dei tessuti e delle cellule. Come fa sapere il sito Tanta Salute.it, esistono diversi tipi di necrosi che possono riguardare diverse zone del corpo. Tra i sintomi che possono indicare la presenza di una necrosi ci sono le articolazioni deformate, dolori, andatura claudicante, curvatura spinale e infiammazioni. Per la diagnosi occorre sottoporsi ad esami specifici come risonanza magnetica, radiografia o scintigrafia ossea.

A seconda del tipo di necrosi e dalla tempestività della diagnosi, potrebb essere necessario assumere farmaci, effettuare un’osteotomia, inserire protesi articolari, applicare ingessature tra le altre cose.

