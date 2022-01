Aldo Montano “mia moglie ha il Covid”/ Scatta la quarantena “speriamo di non prenderlo”

Aldo Montano non è presente nel parterre del Grande Fratello Vip: come mai? In tanti hanno notato l’assenza tra i vipponi del reality show condotto da Alfonso Signorini. domandosi come mai non sia presente tra tutti gli altri concorrenti usciti dalla casa di Cinecittà. A rivelarlo poco dopo è stato proprio il campione di scherma che ha postato una serie di Instagram Stories in cui ha rivelato: “speravo di stare insieme stasera e invece no. Ragazzi purtroppo non sarà in puntata stasera con tutti voi, mia moglie ha il covid e quindi…io sono separato da lei e devo rispettare i 10 giorni di quarantena sperando che non arrivi anche a me”.

Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, è risultata positiva al Covid-19 . Ad annunciarlo è proprio il marito Aldo Montano sui social. Proprio per questo motivo l’ex concorrente del GF VIP non ha potuto partecipare alla diretta del reality show rispettando le nuove normative in merito alla quarantena per chi entra in contatto con un positivo.

Aldo Montano: “mia moglie Olga Plachina ha il Covid”

La notizia della positività al coronavirus di Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, ha fatto saltare la partecipazione del campione di scherma al Grande Fratello Vip. “Mi dispiace tantissimo, vi mando un abbraccio, un bacio grande…” – dice l’ex concorrente alla fine della sua Instagram Stories mostrando anche un taglio nuovo fatto proprio per l’occasione. “Avevo fatto anche il taglio nuovo per voi e invece niente. Speriamo di vederci quanto prima, tra dieci giorni…vi tengo informati. Mi raccomando, un bacio a tutti!” – conclude Montano.

